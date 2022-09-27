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احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 12:21 صباحا
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
جانب من احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» (بوابة الوسط)
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اختتمت الجمعة الماضية «أيام الشيخ أحمد القطعاني»، بطرابلس، بحضور لفيف من الشخصيات الأدبية والاجتماعية، والفنانين.

وأُطلقت الدورة الأولى لــ«أيام الشيخ أحمد القطعاني»، يوم الخميس الماضي برعاية مكتب الثقافة بأبو سليم، وفرقة «غفران للأعمال المسرحية والفنية»، وفق برنامج عام للدورة موزع على يومين، تحت شعار: (أيام الشيخ أحمد القطعاني، ثقافية – علمية – فنية).

أنشطة علمية وفنية
بحسب وثيقة البرنامج، فقد تضمن اليوم الأول أنشطة علمية وفنية، حيث ألقيت صباحا محاضرتان في مدرج المحاضرات بالمعهد العالي لتقنيات الفنون بزاوية الدهماني، الأولى عنوانها (في رحاب موسوعة القطعاني) تحدث فيها رئيس مركز العلامة أحمد القطعاني للثقافة والدراسات الصوفية أسامة بن هامل، عن الموسوعة التاريخية التي ألفها الشيخ القطعاني عن تاريخ ليبيا العام، مبرزا أهم خصائصها، وقيمتها العلمية في المجال البحثي والأكاديمي، وأهميتها في المكتبة الليبية.

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والمحاضرة الثانية حملت عنوان «كأنك تعيش أبدًا» ألقها الأستاذ بالمعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية بالقربولي منصور أبوفارس، تطرق خلالها لثقافة الغذاء، وكيف يتصالح الفرد مع البيئة ويتحول على فرد فاعل بإيجابية فيها.

وفي مساء اليوم نفسه، عرضت فرقة «غفران للأعمال المسرحية والفنية»، مسرحية «القنقود»، من إخراج الفنان صالح بالسنون، على ركح مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون بزاوية الدهماني، وهي من النصوص المسرحية التي كتبها الشيخ القطعاني.

وتخلل اليوم الثاني من احتفالية الأيام، مختلف الأنشطة الثقافية والفنية، ومنها عروض ومسابقات تشجيعية للأطفال والناشئة، بالإضافة لفقرات أخرى، منها سياحة ثقافية مفتوحة في المدينة القديمة بطرابلس.

ووفق شهادة حذيفة جود، من مدينة الخمس، فقد حضر احتفالية الأيام، ضيوف من عدة مدن، منها الخمس وزليتن، وتيجي ودرنة وبنغازي وسبها، بالإضافة لطرابلس.

المساحات المشتركة بين الليبيين
وقال جود لــ«بوابة الوسط»: «مثل هذه الأنشطة تعكس وتكشف جوانب لا تظهر في غيرها، فرغم الأوضاع التي قد تظهرها الأزمات التي نعيشها إلا أن مثل هذه الأنشطة تظهر تآلفا ليبيا مجتمعيا يؤكد أن المساحات المشتركة بين الليبيين لا تزال متينة وصلبة»، داعيا الجهات الرسمية إلى دعم مثل هذه الأنشطة الأهلية الثقافية والعلمية.

من جانبه قال رئيس اللجنة العليا لاحتفالية أيام الشيخ القطعاني، محمد سلام، إن «هذه هي الدورة الأولى، وهي انطلاق لهذه الاحتفالية التي ستكون سنوية وفي ذات التوقيت»، مشيرا إلى أن هدفها نشر قيم التسامح والترابط بين أبناء الوطن التي كان يحملها ويعمل على تعزيزها أعلام هذا الوطن.

وأضاف في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «من هؤلاء الأعلام الشيخ أحمد القطعاني الذي لا يختلف اثنان على موسوعية أعماله، ونظرته وممارسته التنويرية، ومشاركته في مختلف مجالات الثقافة الليبية».

الشيخ القطعاني
ويعد الشيخ القطعاني من الأعلام الثقافية والعلمية، تنوعت اهتماماته ومساهماته في الفنون والأدب، فكتب المسرح والشعر القصة القصيرة، وأقام عددا من المعارض الدائمة منها «متحف سيلين الأهلي» للأعمال التاريخية، ومتحف «قصر طيبة» للفنون التشكيلية.

كما ألف الشيخ القطعاني ما يزيد عن الثمانين كتابا، في مختلف فروع المعرفة والعلوم الإسلامية، كالفقه والأصول، والحديث واللغة، والتاريخ الذي كتب فيه أهم أعماله «موسوعة القطعاني» عن تاريخ ليبيا في أربعة مجلدات.

جانب من احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» (بوابة الوسط)
جانب من احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» (بوابة الوسط)
جانب من احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» (بوابة الوسط)
جانب من احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» (بوابة الوسط)
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