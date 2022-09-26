ياسمينا العبد تثير المشكلات في «فضل ونعمة»

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «فضل ونعمة» البوسترات الفردية للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي 5 أكتوبر المقبل.

وتظهر الممثلة الشابة ياسمينا العبد على أحد بوسترات الفيلم التي تشارك من خلاله هند صبري للمرة الثانية بعد مسلسلها الأخير «البحث عن العلا».

وتجسد ياسمينا خلال الفيلم شخصية «ليلى» ابنة «فضل» ماجد الكدواني، و«نعمة» هند صبري، والتي تتسبب في الكثير من المشكلات لعائلتها، ينتج عنها الكثير من المواقف الكوميدية.

فيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، ياسمينا العبد، محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ياسمينا العبد، هي ممثلة سويسرية - مصرية ولدت ونشأت في جنيف، وتعيش حاليا بين القاهرة ودبي ولندن، تجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية ولهجات مختلفة.

بدأت شهرتها في مصر بعد ظهورها في مسلسل «البحث عن علا» الذي تم عرضه علي منصة «نتفليكس» مع المخرج هادي الباجوري، وعالميا بمسلسل المغامرات الخيالية «ثيودوسيا» على منصة «HBO max».

شاركت ياسمينا في عدد من التجارب السينمائية منها دور البطولة في فيلم «ظل القاهرة» للمخرجة تارا شحاتة (2018)، وشاركت مع زيد أبوحمدان وصبا مبارك في فيلم «بنات عبدالرحمن» (2021)، كما شاركت في عدد من العروض المسرحية الغنائية منها: «Sisters Act» في العام 2018، و«Guys and Dolls» و«Hairspray» و«Les Misérables Medley» في العام 2019، إضافة أنها كانت مذيعة تلفزيونية في «ناشيونال جيوغرافيك كيدز» أبوظبي، وطرحت ياسمينا عددا من الأغاني حصدت ملايين المشاهدات.