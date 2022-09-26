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الجمعة.. فرح الديباني تفتتح مهرجان «هي الفنون» بالجامعة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 04:30 مساء
الجمعة.. فرح الديباني تفتتح مهرجان «هي الفنون» بالجامعة الأميركية
مهرجان «هي الفنون» تستمر فعالياته حتى الثلاثاء 5 أكتوبر (خاص لـ بوابة الوسط)
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تفتتح المطربة العالمية فرح الديباني فعاليات مهرجان «هي الفنون She Arts»، بحفل غنائي يحتضنه مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية، في تمام السابعة مساء الجمعة.

وتضع فرح لمستها الموسيقية الخاصة في مستهل انطلاقة الموسم الثاني من المهرجان النسائي وذلك بمصاحبة أوركسترا «هي الفنون» التي تتكون من عازفات مصريات محترفات وشكلت خصيصا للحدث، وتحت قيادة المايسترو الألمانية ماجدلينا كلين، وبمشاركة الألمانية ماجدة مكوسا بعزف الكمان، وفقا لبيان.

ويعد مهرجان «هي الفنون» من أوائل المهرجانات الفنية في مصر التي ترتكز بشخص أساسي على فنون المرأة، عبر احتضان عروض موسيقية وغنائية واستعراضية ومسرحية تكون البطلة فيها هي المرأة، احتفاءً بإبداعاتها وتقديرا لفنها، ويعود هذا العام بنسخته الثانية، ويستمر لمدة خمسة أيام متواصلة حتى، الثلاثاء 4 أكتوبر، ويأتي هذا العام تحت مظلة وزارة الثقافة والهيئة العامة للتنشيط السياحي.

كنعان
ويشهد المهرجان هذا العام توليفة منوعة من العروض الفنية، من بينها عرض راقص للراقصة إيمي سلطان، وعرض غنائي جماعي لفرقة «بهججة»، وحفل غنائي للمطربة الإماراتية ألماس، وعرض مسرحية «ضلع مؤنث سالم»، بجانب عرض غنائي للثنائي حافظ وبستان وحفل المطربة مي كمال وعرض موسيقي لعازفة الهارب منال محيي الدين، إضافة إلى عرض لفرقة «طبلة الست»، ويختتم بعرض لأوركسترا النور والأمل.

كما تشهد النسخة الثانية من المهرجان النسائي مشاركة السويسرية جاسمين الباش والإيطالية سيمونا سيفريني والفرنسية تولديا، بجانب إيروكو تريو من البرازيل، وأمارا كوارتيت من البرتغال، إضافة لضم الفعاليات الفنية عروض أفلام من سلسلة «لأنها أبدعت» و«ستاند أب كوميدي» مع «كوميدي الست» وعرض رقص من فرقة «كنعان» للفلكلور الفلسطيني، وورشة إيقاع مع صابرين الحسامي، إضافة للمعرض الفوتوغرافي «هي دائما ملهمة».

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