عودة عصام زكريا لرئاسة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارًا بتولي الناقد السينمائي عصام زكريا رئاسة مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» في دورته الرابعة والعشرين.

جاء ذلك بعد أن تقدمت المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، بطلب لوزيرة الثقافة بالاستعانة بالناقد عصام زكريا لرئاسة المهرجان، وذلك لما قدمه من دورات ناجحة في تاريخ المهرجان، حيث ترأس المهرجان لأربع دورات متتالية من الـ19 وحتى الـ22، وفقًا لبيان.

الناقد عصام زكريا هو صحفي وناقد سينمائي وباحث، كتب مئات المقالات السينمائية لعدة مطبوعات عربية، كما ألف عشرة كتب عن السينما المصرية والعالمية، وترجم من الإنجليزية والألمانية عشرات المقالات وعديد الروايات والكتب حول فن السينما. وهو عضو لجنة تحكيم في عديد المهرجان السينمائية المحلية والدولية، ومشارك في عديد الندوات الثقافية والدوائر البحثية والبرامج السينمائية الخاصة، كما عمل في مواقع مختلفة بمعظم مهرجانات السينما التي تقام في مصر.

من بين المسؤوليات والمناصب التي تولاها: رئيس تحرير مجلة «نظرة» المتخصصة في السينما المستقلة، ومدرس بقسم السينما في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مدرسة الجيزويت السينمائية في الإسكندرية، ومحاضر بمدرسة «سمات» للسينما وورشة السينما الملحقة باستوديو «عماد الدين» وأكاديمية رأفت الميهي.