Atwasat

أصغر فرهادي يدعو إلى «التضامن» مع المتظاهرين في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 04:35 مساء
أصغر فرهادي يدعو إلى «التضامن» مع المتظاهرين في إيران
المخرج الإيراني أصغر فرهادي في مهرجان «كان السينمائي»، 28 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

حث المخرج الإيراني أصغر فرهادي، الحائز جائزة «أوسكار» مرتين، الأحد، الناس في جميع أنحاء العالم على «التضامن» مع المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في إيران احتجاجًا على وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقفيها من شرطة الأخلاق الإيرانية.

وأشاد فرهادي بـ«النساء التقدميات والشجاعات اللواتي قدن الاحتجاجات من أجل حقوقهن الإنسانية إلى جانب الرجال»، على خلفية موجة الاضطرابات التي تهز إيران منذ وفاة أميني البالغة 22 عامًا، وفق «فرانس برس».

وقال فرهادي في رسالة بالفيديو على «إنستغرام»، «هنّ يبحثن عن حقوق بسيطة لكنها أساسية حرمتهنّ منها الدولة لسنوات». وأضاف «لقد سلك هذا المجتمع، وخصوصا هؤلاء النساء، طريقًا قاسيًا ومؤلمًا للوصول إلى هذه النقطة، وقد بلغن بوضوح حاليا محطة مفصلية».

كرامة الإنسان
وقُتل ما لا يقل عن 41 شخصًا، بينهم عناصر من قوات الأمن، بحسب حصيلة رسمية، فيما تؤكد مجموعات حقوقية أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف فرهادي «لقد رأيتهنّ عن كثب خلال هذه الليالي: معظمهنّ يافعات في سن السابعة عشرة أو العشرين».

وتابع المخرج، قائلًا «رأيت الغضب والأمل في وجوههنّ وطريقة سيرهنّ في الشوارع. أحترم بشدة نضالهنّ من أجل الحرية وحقهنّ في اختيار مصيرهنّ، رغم كل الوحشية التي يتعرضن لها».

وأشار مقربون من المخرج إلى أن أصغر فرهادي موجود حالياً في طهران.

وفاز فرهادي، المعروف بأفلامه التي تتناول التحديات اليومية في حياة الناس، مرتين بجائزة «أوسكار» لأفضل فيلم بلغة أجنبية، عن فيلم «A Separation» العام 2011، وفيلم «The Salesman» في 2016.

ودعا فرهادي «جميع الفنانين والمخرجين والمثقفين ونشطاء الحقوق المدنية من جميع أنحاء العالم.. كل من يؤمن بكرامة الإنسان وحريته، للتضامن مع النساء والرجال الأقوياء والشجعان في إيران من خلال تصوير مقاطع فيديو أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم

اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق تصوير «سعودي أيدول» أكتوبر المقبل
انطلاق تصوير «سعودي أيدول» أكتوبر المقبل
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
إطلاق بوستر الممثل المصري فادي السيد ضمن أبطال «Gangs of London2»
إطلاق بوستر الممثل المصري فادي السيد ضمن أبطال «Gangs of London2»
انطلاق تصوير فيلم «شماريخ» بالطريق الصحراوي
انطلاق تصوير فيلم «شماريخ» بالطريق الصحراوي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس...
المزيد
عودة عصام زكريا لرئاسة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»
عودة عصام زكريا لرئاسة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»...
أصغر فرهادي يدعو إلى «التضامن» مع المتظاهرين في إيران
أصغر فرهادي يدعو إلى «التضامن» مع المتظاهرين في إيران...
بايدن وماريا كاري و«ميتاليكا» في مهرجان أميركي للقضاء على الفقر
بايدن وماريا كاري و«ميتاليكا» في مهرجان أميركي للقضاء على ......
انطلاق تصوير فيلم «شماريخ» بالطريق الصحراوي
انطلاق تصوير فيلم «شماريخ» بالطريق الصحراوي...
إطلاق بوستر الممثل المصري فادي السيد ضمن أبطال «Gangs of London2»
إطلاق بوستر الممثل المصري فادي السيد ضمن أبطال «Gangs of ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط