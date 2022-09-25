انطلاق تصوير فيلم «شماريخ» بالطريق الصحراوي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الشركة المنتجة لفيلم آسر ياسين الجديد «شماريخ» الصور الأولى لبداية التصوير والذي انطلق بالطريق الصحراوي (غرب القاهرة).

فيلم «شماريخ» يلعب بطولته النجوم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش بالإضافة العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

الفيلم من إنتاج شركة «سي سينما برودكشن» هاني نجيب وأحمد فهمي بالشراكة مع شركة «عرب موشن»، ويدور في إطار درامي تشويقي أكشن ولم يجر حتى الآن موعد محدد لطرحه.

«شماريخ» يعتبر ثاني إنتاجات شركة «سي سينما برودكشن» بعد فيلم «أبو صدام» من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش ومن إخراج نادين خان، وحاز الفيلم على العديد من الجوائز العالمية في العديد من المهرجانات وكانت من أهمها جائزة أحسن ممثل من نصيب محمد ممدوح من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

آسر ياسين في كواليس تصوير «شماريخ» (خاص لـ بوابة الوسط)