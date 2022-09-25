إطلاق بوستر الممثل المصري فادي السيد ضمن أبطال «Gangs of London2»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «Gangs of London» البوستر الرسمي لشخصية «فاز» التي يؤديها الممثل المصري - البريطاني فادي السيد من خلال الجزء الثاني، والمقرر عرضه في 20 أكتوبر 2022، وهو إنتاج أميركي - بريطاني مشترك.

استكمالًا لأحداث الجزء الأول، تقع أحداث الجزء الثاني من «Gangs of London» في عالم الجريمة، بعد عام من وفاة شون والاس، وبعد ما شهدته مدينة لندن من عنف وتمزق من قبل مجموعة من عصابات المافيا الدوليين وتجار المخدرات. فمن سيتمكن من الفوز بالنهاية والسيطرة على هذه المدينة متعددة الثقافات؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل، وفقا لبيان.

المسلسل من تأليف جاريث إيفانز وشاركه في التأليف مات فلانيري، وشارك فادي السيد في بطولة المسلسل مع صوب ديريسو، لوسيان ماساماتي، نرجس رشيدي، بابا إسييدو، ميشيل فيرلي، بريان فيرنيل، وأورلي شوكا.

فادي السيد ممثل مصري - بريطاني، ظهر في أول بطولة له من خلال فيلم «My Brother the Devil»، وترشح عنه لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان «لندن السينمائي». ليشارك بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الدولية، منها مسلسل «Penny Dreadful» للنجمة إيفا جرين، و«Class» المشتق من أحداث مسلسل المغامرات الشهير «Doctor Who»، ومسلسل «River» بطولة السويدي المعروف ستيلان سكارسجارد. كما شارك في فيلم «A Private War» بطولة روزاموند بايك وإخراج ماثيو هينمان، بالإضافة إلى الفيلم الدنماركي «Daniel» مع المخرج نيلز أردين أوبلف، كما شارك فادي السيد أخيرًا في مسلسلي «Baghdad Central» و«Little Birds».