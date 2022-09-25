«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد المنتج محروس المصري على إنتاج مسلسل مصري - ليبي بالتعاون مع شركة «المنتجين العرب» التابعة للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون في ليبيا برئاسة محمد البيوضي.

وأعلن محروس أن المسلسل يحمل اسم موقت «في الهوى سوا» وسينافس به في موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وبطولة عبدالباسط الجارد بالاشتراك مع الفنان الليبي عيد سعيد واللذين شهدا توقيع العقود، بالإضافة إلى الفنانة الليبية يقين عبدالمجيد، وفقا لبيان.

وأشار المصري إلى أن «في الهوى سوا» مرشح لبطولته، من مصر كل من الفنانين أحمد بدير ومحمد عبدالجواد وصبري عبدالمنعم ونهلة سلامة ومادلين طبر وهالة فاخر وفاطمة الكاشف وعمرو يسري وإكرامي هجرس ومحمد طارق وندى عصام ونشوى عمار.

وكشف المنتج المصري أنه يعمل حاليا على أكثر من مشروع منه ما سيبدأ تصويره الشهر المقبل ويعرض خارج رمضان، وبالتوازي معه يبدأ في التجهيز للمسلسل الليبي لعرضه في رمضان.