Atwasat

«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 04:40 مساء
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة
منتجا سلسلة أفلام «جيمس بوند» باربرا بروكولي ومايكل ويلسون في هوليوود، 21 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

سيكون العميل السري 007 في الجزء المقبل من سلسلة أفلام «جيمس بوند» في خدمة «الملك والوطن» لا الملكة كما درجت العادة، على ما أفاد، الأربعاء، منتجو العمل الجديد الذين لم يبدأوا المفاوضات مع «أمازون» في شأنه ولم يُعرَف بعد اسم الممثل الذي سيتولى بطولته.

وقالت باربرا بروكولي التي تتولى منذ زمن طويل إنتاج مغامرات الجاسوس الشهير «بدأنا للتو علاقتنا مع أمازون» التي اشترت حقوق السلسلة من استوديوهات «إم جي إم». وأَضافت في حديث لوكالة «فرانس برس»، «لم نبدأ بعد مناقشة الفيلم المقبل».

غير قابل للفساد
وأقيم، الأربعاء، احتفال تكريم لبروكولي ولأخيها غير الشقيق مايكل ويلسون لمساهمتهما في هوليوود، حفرا خلاله آثار أيديهما في الأسمنت أمام دار «تشاينيز ثياتر» للسينما.

وكان هذا التكريم مناسبة لطرح التكهنات مجددا في شأن اسم الممثل الذي سيجسّد شخصية العميل الشهير خلفا للبريطاني دانييل كريغ الذي تولى الدور للمرة الأخيرة العام 2021 في «نو تايم تو داي»، أحدث أجزاء السلسلة.

وأضافت بروكولي التي تابعت مسيرة والدها ألبرت «كوبي» بروكولي، وهو المنتج الذي بدأ في اقتباس روايات إيان فليمينغ سينمائيا قبل 60 عاما «لن نكتفي بما حققناه من أمجاد وبالحفاظ على الصيغة نفسها».

وكان اختيار دانيال كريغ أثار جدلا في البداية، لجهة كونه جيمس بوند أشقر الشعر وأقسى بكثير من أسلافه. لكن الأفلام الخمسة التي جسّد فيها شخصية العميل سجّلت أرقاما قياسية على شباك التذاكر، حقق فيلم «سكايفول» خصوصا إيرادات فاقت مليار دولار العام 2012.

وتبدو كل الاحتمالات مفتوحة في شأن شخصية جيمس بوند في الجزء المقبل، ومنها أن ممثلا أسود البشرة يمكن أن يتولى الدور للمرة الأولى في تاريخ السلسلة كما يتمنى بعض جمهورها، وأنه العميل 007 قد يكون هذه المرة امرأة، وفق ما لمّحت إليه بروكولي.

- الملكة إليزابيث تمنح دانييل كريغ وسام «جيمس بوند»

- «نو تايم تو داي» يحقق أفضل انطلاق بين أفلام جيمس بوند

وأججت المنتجة التشويق من خلال قولها إن ثمة «عناصر ثابتة» في السلسلة التجسسية، من بينها أن الشخصية الرئيسية فيها جيمس بوند «غير قابل للفساد، هو في خدمة الملكة ومن اليوم فصاعدا في خدمة الملك والوطن».

مواصلة الابتكار
وأوضحت أن «جيمس بوند شخصية لا تسعى إلى تحقيق مكاسب خاصة، بل ما يهمه هو أن يحاول جعل العالم أكثر أمانا»، مضيفة «أعتقد أن هذا أمر لن نغيره».

لكن والدها ألبرت «كوبى» بروكولي الذي ابتكر السلسلة قبل 60 عاما، كان دائما يحضّها على «المخاطرة لجعل بوند يتغير بمرور الوقت».

وقالت «نحب (نحن الورثة) تجربة بعض الأمور التي تنجح أحيانا ولا تنجح أحيانا أخرى، لكنها تجعلنا مبتكرين».

وتمكنت شركة Eon التي تملكها عائلة بروكولي من الاحتفاظ بجزء كبير من القرار في شأن مغامرات العميل السري الذي بلغت أفلامه حتى الآن خمسة وعشرين. وتتولى باربرا بروكولي مع مايكل ويلسون إدارة السلسلة منذ فيلم «غولدن آي» العام 1995، قبل عام من وفاة والدهما.

ودرجت Eon على تشارُك أرباح السلسلة مع استوديوهات «إم جي إم» بموجب اتفاق يعطي الأخيرة حق تمويل الأفلام وتوزيعها. إلا أن «أمازون» استحوذت على «إم جي إم» في مارس مقابل 8,5 مليارات دولار. أما في ما يتعلق بجيمس بوند، فلم يعد الاستوديو الشهير هو صاحب القرار بل شركة التكنولوجيا العملاقة التي أطلقت منصتها الخاصة للبث التدفقي.

وسبق لمنصة «أمازون برايم فيديو» أن أعلنت عن عزمها إنتاج برنامج من نوع تلفزيون الواقع يتمحور على العنصر المخلص في خدمة العرش البريطاني.

ولاحظ مايكل ويلسون أن «لدى الجمهور توقعات معينة. لكنهم أيضا يرغبون في أن يفاجأوا»، معربا عن أمله في أن يتكيف بوند مع تحديات العالم المعاصر. وقال «أي هموم ستكون للعالم في غضون عامين أو ثلاثة أعوام؟ كيف يمكننا مواكبة التطورات؟». وأضاف «لا نستطيع أن نستمر إلى ما لا نهابة في تقديم» الصيغة نفسها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية

الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا
ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى الواجهة

ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟
ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر

ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021

بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021
الأمم المتحدة: 1.3 مليون طفل ليبي خسروا سنة من التعلم بسبب الجائحة

الأمم المتحدة: 1.3 مليون طفل ليبي خسروا سنة من التعلم بسبب الجائحة
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
محمد شاكر ينتهي من تسجيل «بعشقو»
محمد شاكر ينتهي من تسجيل «بعشقو»
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
دياموند أبوعبود تنتهي من تصوير «أرزة» في لبنان
دياموند أبوعبود تنتهي من تصوير «أرزة» في لبنان
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
أعمال أناشار بصبوص المعدنية تثري قرية النحت في لبنان
أعمال أناشار بصبوص المعدنية تثري قرية النحت في لبنان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس...
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
المزيد
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة...
أنجيلينا جولي تدعو إلى زيادة المساعدات لمتضرري الفيضانات في باكستان
أنجيلينا جولي تدعو إلى زيادة المساعدات لمتضرري الفيضانات في ......
تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» ......
أعمال أناشار بصبوص المعدنية تثري قرية النحت في لبنان
أعمال أناشار بصبوص المعدنية تثري قرية النحت في لبنان...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط