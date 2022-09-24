Atwasat

الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 24 سبتمبر 2022, 10:00 صباحا
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء أيمن
alwasat radio

  «سيدي الفقي لو ريت (بو تكليله)... يصعب عليك العصر ما تمشيله».

تراثنا الشعبي، ثري حد الدهشة!، فقط تأملوا معي جمال مطلع القصيدة، أو لعلها أغنية شعبية قديمة، المذكور بعاليا، فالتراث العشق يبلغ مداه في هذه الصورة الكلامية، فالشاعر ارتقى به حد استخدام صورة رمزية وظف فيها توقيت صلاة العصر، التي أقسم بها القرآن الكريم. فالشاعر مؤمن يعي قدسية توقيت هذه الصلاة.

والتشبيه استعار اسم «التكليلة» التي تغير أسمها منذ عقود، وأصبحت الكلمة من التراث. التكليلة حلية لها مكانة كبيرة لدى نساء زمن بنغازي الجميل أعني سنوات ما بعد قبل الاستقلال وبعده بسنوات . أذكر جدتي انها عاتبت أمي لأنها خلعت «تكليلتها» من أذنيها قالت لها: « مكروه يا بنتي أن تأوى فرشك من دونها ! « أنا في الواقع لا أعرف لماذا ؟ ولكن ما فسرته جدتي التصق في ذهني من ذلك الوقت.

لم أعد السمع هذه الكلمة، ولم أعد أرى «التكليلة» إلاّ نادرا، وبالتحديد عندما ترتدي سيداتنا البدلة العربية.

 حوار شبابي
وصلتني دعوة لحضور حوار شبابي عنوانه «تكليلة» فأعجبت بالاسم، وقررت حضور المناسبة خصوصا من بعد أن علمت أنه سيقام معها معرض يرتبط بالزي الليبي.

 إضافة إلى متعة وأهمية المحاضرة، أعترف انني اعجبت كثيرا بحماس الشباب واهتمامهم بالتراث وبالتحديد «الهًوية» الليبية. وكانت أمسية رائعةـ أدارتها با قتدار الشابة خولة كركرة وشارك فيها الأستاذ فتحي الساحلي، والشاعرة بدرية الأشهب، كُلية الإنماء للتراث والأصالة والهوية الليبية، وأيضا سيدة متخصصة من فتيات شارع نبوس زمن بنغازي الجميل، هي السيدة الاستاذة بسمه البركاوي.

علمت أن المحاضرة تكملة لسابقتها وهي تهتم بمساءلة الهُوية. لقد انتبهت إلى حماس هذا الجيل الذي أرى في الخير كله، وهو يترك كل شيء ويريد التأكيد عليها والاحتفاظ بها، فمن لا هوية له لا مستقبل له .

معرض تشكيلي
 اختتمت تلك الأمسية الرائعة بمعرض تشكيلي تضمن لوحات متنوعة للزي الليبي، وجميعها أعمال فنانات شابات واعدت، سوف يشار إليهن سريعا بالبنان.

تأملت لوحات الزهرات الفاتنات المشاركات في هذا المعرض، ووجدتني أقف طويلا أما لوحة جميلة رقيقة أُخذت تماما بدقة خطوط الفستان، أو (القمجة). الخطوط رفيعة للغاية، لدرجة أنه لا يستطيع معها المشاهد ان يقرر ما إذا كانت تطريزا أو تلوينا.

الفنانة الواعدة
وانتبهت إلى فتاة بجانبي تبتسم لدهشتي. إنها في عمر أصغر حفيداتي، واتسعت فرحتي عندما عرفت أنها الفنانة الواعدة التي رسمت اللوحة. اسمها فاطمة الزهراء أيمن، من مواليد ليبيا (بنغازي) تبلغ من العمر واحد وعشرون عامًا، تدرس الجامعية بكلية الإعلام، تخصص الاذاعة والتلفزيون.

عرفت أنه من صغرها، منتبه أنه لديها ما يقال، وأنها تريد أن تعبر عن نفسها، فوجدت في الرسم والتشكيل ضالتها. وسريعا ما أدركت أنها بحاجة لتطوير قدراتها من خلال الدورات المتخصصة . وأنها عرفتْ أن الفن يتطلب البحث في المنصات التعليمية المهتمة بالرسم والتشكيل خصوصا «الديجتيل» فواظبت على الممارسة اليومية، والقراءة المستمرة فادركت قيمة الفن ومعناه، ومما ساعدها على ذلك عائلتها واصدقائها. شاركت بستة معارض داخل ليبيا وخارجها، ونالت عدد من الجوائز. فدعونا نتمنى لها ما تتطلع إليه هي، وهو الجمع ما بين دراستها وشغفها بالفن, 

الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
الفنانة الواعدة فاطمة الزهراء و «التكليلة»
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا

الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام

كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»

مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام

عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام
المنطقة الخضراء في بغداد.. من منطقة محصنة إلى ساحة اشتباكات أحيانا

المنطقة الخضراء في بغداد.. من منطقة محصنة إلى ساحة اشتباكات أحيانا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر

60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي

شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32

«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
رئيس هيئة الأوقاف: تقرير ديوان المحاسبة يخترق الأمن القومي الليبي

رئيس هيئة الأوقاف: تقرير ديوان المحاسبة يخترق الأمن القومي الليبي
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة

موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة
مهرجان راقص للصم في تولوز الفرنسية
مهرجان راقص للصم في تولوز الفرنسية
متحف «برادو» يحقق في مصدر 62 عملاً فنياً من مجموعته
متحف «برادو» يحقق في مصدر 62 عملاً فنياً من مجموعته
الجمعية الليبية للآداب تحيي الذكرى الأولى للقاضي
الجمعية الليبية للآداب تحيي الذكرى الأولى للقاضي
«نتفليكس» تتيح فيلم «بلوند» على شاشتها خلال أيام
«نتفليكس» تتيح فيلم «بلوند» على شاشتها خلال أيام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)...
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس...
المزيد
بايدن يمنح إلتون جون وسامًا بعد حفل في البيت الأبيض
بايدن يمنح إلتون جون وسامًا بعد حفل في البيت الأبيض...
الموت يغيب أول كاتبة تفوز بالبوكر البريطانية مرتين
الموت يغيب أول كاتبة تفوز بالبوكر البريطانية مرتين...
غاب عامين.. عودة «تكنو بارايد» إلى باريس
غاب عامين.. عودة «تكنو بارايد» إلى باريس...
«نتفليكس» تتيح فيلم «بلوند» على شاشتها خلال أيام
«نتفليكس» تتيح فيلم «بلوند» على شاشتها خلال أيام...
الجمعية الليبية للآداب تحيي الذكرى الأولى للقاضي
الجمعية الليبية للآداب تحيي الذكرى الأولى للقاضي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط