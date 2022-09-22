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وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 10:52 صباحا
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
الفنان المصري الراحل هشام سليم (الإنترنت)
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أعلن نقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير هشام سليم عن عمر يناهز 62 عامًا، ومن المقرر أن تشيّع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة عصر الخميس، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.

الظهور السينمائي الأول  للفنان الراحل كان في فيلم «إمبراطورية ميم» 1972، ثم شارك في فيلمي «أريد حلًا» 1975، و«عودة الابن الضال» 1976، وفقا لـ«اليوم السابع».

درس هشام في معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه العام 1981 ثم درس الفن في الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة ودرس أيضًا اللغة الفرنسية.

بدأ في العمل التليفزيوني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن في القلب، لقاء على الهواء).

شارك أيضًا في الكثير من الأعمال وهي: أفلام «إسكندرية كمان وكمان»، «جمال عبدالناصر»، «قسمة ونصيب»، «الخادم»، «اللعب مع الشياطين»، «الجبلاوي»، «يا مهلبية يا»، «السجينة 67»، «الهجامة»، مسرحية «شارع محمد علي» مسلسل «ومازال النيل يجري»، بالإضافة لأفلام «أرض الأحلام»، «كريستال»، «قليل من الحب كثير من العنف»، «ميت فل»، «يا دنيا يا غرامي»، مسلسلات «أهالينا»، «امرأة من زمن الحب»، و«خيانة».

آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان قبل الماضي من خلال مشاركته بمسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز.

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