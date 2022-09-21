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محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 03:25 مساء
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
المطرب المصري محمد محسن (الإنترنت)
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أطلق المطرب المصري محمد محسن، أجدد أغنياته بطريقة الفيديو كليب، بعنوان «ضي القمر» والتي يغني من خلالها باللهجة الليبية.

«ضي القمر» من كلمات سالم الأليم وألحان تامر العلواني وتوزيع موسيقي خالد عز، ومن إخراج علي السطوحي، وفقا لـ«اليوم السابع».

تقول كلمات الأغنية:
ضيّ القمر صيّاد.. وأشواقنا ميعاد.. والليل همسة خايفة
جيتي على أطراف الخريف.. متسربلة بالصمت.. مشحون فيك الكبت.. لكن عيونك ..باين عليها مرايفة
جيتي بعد ذاب المسا.. وبيني وبينك ليل.. والجرح ما حلّا غفا.. ولا زيت ف القنديل.. والعمر عدى.. كيف ما نك شايفة
متأخرة دهر وثمان جروح.. وجسر المواعيد انكسر.. سفح المسافات انحدر.. شوق الحياة مذبوح
والغيم ما فْ يده مطر.. والروح مالها روح.. وما عاد عندي للمواجع صبر.. والورد متيبّس عروقه صايفة
بودّي نرمّم ما تحطّم فيّا.. بودّي نلملم ما تحطّم تهدّم فيك.. لكن أوجاعي مكبّلات إيديّا
وأنتِ الخوف المر.. خضّب كفوف إيديك.. كيف نتفاهم كيف.. كيف نتواعد كيف
أنا جرح وإنتِ شفرة.. حتى بعد ما نلتقي.. ميعادنا يجي طفرة.. ودروبنا متباعدة ..حتى الظروف مخالفة
ضيّ القمر صياد.. وجروحنا ميلاد.. وف القلب دمعة نازفة

وأحيا محمد محسن أخيرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان «القلعة الدولي للموسيقى والغناء» في دورته الـ30 والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، من 17 حتى 31 من شهر أغسطس الماضي.

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