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محمد شاكر ينتهي من تسجيل «بعشقو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 02:02 مساء
محمد شاكر ينتهي من تسجيل «بعشقو»
المطرب اللبناني الشاب محمد شاكر (خاص لـ بوابة الوسط)
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انتهى المطرب اللبناني الشاب محمد شاكر، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل عنوان «بعشقو»، وذلك داخل استديو روجيه أبي عقل، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع جمال ياسين، ميكس ماستر وتسجيل روجيه أبي عقل.

ويعيش محمد شاكر حالة من النشاط الفني المكثف الفترة الحالية، حيث يستعد لإحياء العديد من الحفلات في الفترة المقبلة ببعض البلدان العربية منها الكويت، ومصر وغيرهما، وفقا لبيان.

يشار إلى أن محمد شاكر كان قد طرح منذ أسبوعين أغنية باللهجة المصرية تحمل اسم «لما لما» من كلمات محمود سليم، ألحان تيم علي وتوزيع ماجد ضاهر، ميكس ماستر روجيه أبي عقل، من إنتاج شركة «كرافت ميديا» للمنتج المصري حمدي بدر.

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