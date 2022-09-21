هند صبري عميلة سرية في «فضل ونعمة» أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تعود النجمة التونسية هند صبري لتقديم الأدوار الكوميدية في السينما من خلال فيلمها الجديد «فضل ونعمة».

وتجسد هند ضمن أحداث الفيلم شخصية «نعمة» العميلة السرية هي وزوجها «فضل» والذي يجسد شخصيته النجم المصري ماجد الكدواني، وفقا لبيان.

فيلم «فضل ونعمة» تقرر طرحه في الخامس من أكتوبر المقبل في مصر والدول العربية وجميع أنحاء العالم. وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ومن بطولة هند صبري وماجد الكدواني، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي وعارفة عبدالرسول، وهو من إنتاج «سينرجي فيلمز» و«ماجيك بينز» و«تي فيجن» و«أفلام مصر العالمية» و«نيو سينشري».

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة التونسية هو «كيرة والجن» والمعروض حاليا في السينمات، ويشاركها بطولته النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز ويخرجه مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وحقق إيرادات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 114 مليون جنيه بدور العرض المصرية فقط.