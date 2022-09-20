اللبنانية عبير نعمة تطلق أولى أغنياتها باللهجة المصرية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أول أغنياتها باللهجة المصرية والتي تحمل عنوان «إعمل ناسيني» من إنتاج «يونيفرسال ميوزك مينا» وستكون من ضمن ألبومها الثالث الذي ستطرحه خلال شهر أكتوبر المقبل.

«إعمل ناسيني» أغنية تنتمي لنمط موسيقى البوب المصري من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع وميكس وماسترينغ لسليمان دميان، وفقا لبيان.

وكشفت الفنانة عبير نعمة أن تقديمها لأغنية «إعمل ناسيني» هو خطوة جديدة لها ضمن أعمالها الفنية الخاصة كونها المرة الأولى التي تطرح فيها أغنية بوب باللهجة المصرية.

وقالت: «لطالما قدمت الأغنيات الطربية المصرية في حفلاتي وغنيتها منذ الصغر.. وأنا متحمسة جدا لإطلاق أغنيتي المصرية الخاصة، وأتمنى أن يكون هذا العمل خير بداية وأن يلقى أصداء إيجابية لدى الجمهور العربي وبخاصة المصري».

وتابعت عبير، قائلة: «كلام الأغنية يُجسد موضوعا جديدا وأحببت كثيرا التعاون مع الشاعر المُتميز أمير طعيمة. وفرحت جدا بالعمل مع الملحن المصري الرائع إيهاب عبدالواحد الذي أردت أن تكون أغنيتي المصرية الأولى من توقيعه، أما المُوزع الموسيقي المُبدع سليمان دميان، الذي أتعاون معه للمرة الثالثة، أعتبره إضافة كبيرة لأي عمل فني».