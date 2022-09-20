Atwasat

اللبنانية عبير نعمة تطلق أولى أغنياتها باللهجة المصرية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 03:40 مساء
اللبنانية عبير نعمة تطلق أولى أغنياتها باللهجة المصرية (فيديو)
المطربة اللبنانية عبير نعمة (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

طرحت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أول أغنياتها باللهجة المصرية والتي تحمل عنوان «إعمل ناسيني» من إنتاج «يونيفرسال ميوزك مينا» وستكون من ضمن ألبومها الثالث الذي ستطرحه خلال شهر أكتوبر المقبل.

«إعمل ناسيني» أغنية تنتمي لنمط موسيقى البوب المصري من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع وميكس وماسترينغ لسليمان دميان، وفقا لبيان.

وكشفت الفنانة عبير نعمة أن تقديمها لأغنية «إعمل ناسيني» هو خطوة جديدة لها ضمن أعمالها الفنية الخاصة كونها المرة الأولى التي تطرح فيها أغنية بوب باللهجة المصرية.

وقالت: «لطالما قدمت الأغنيات الطربية المصرية في حفلاتي وغنيتها منذ الصغر.. وأنا متحمسة جدا لإطلاق أغنيتي المصرية الخاصة، وأتمنى أن يكون هذا العمل خير بداية وأن يلقى أصداء إيجابية لدى الجمهور العربي وبخاصة المصري».

وتابعت عبير، قائلة: «كلام الأغنية يُجسد موضوعا جديدا وأحببت كثيرا التعاون مع الشاعر المُتميز أمير طعيمة. وفرحت جدا بالعمل مع الملحن المصري الرائع إيهاب عبدالواحد الذي أردت أن تكون أغنيتي المصرية الأولى من توقيعه، أما المُوزع الموسيقي المُبدع سليمان دميان، الذي أتعاون معه للمرة الثالثة، أعتبره إضافة كبيرة لأي عمل فني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)

اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترشيح المصري علي لوكا لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا (فيديو)
ترشيح المصري علي لوكا لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا (فيديو)
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار ...
«صور في الذاكرة» يشارك في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالقاهرة
«صور في الذاكرة» يشارك في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالقاهرة
«الحرب العالمية الثالثة» يمثل إيران في جوائز «الأوسكار»
«الحرب العالمية الثالثة» يمثل إيران في جوائز «الأوسكار»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس...
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» ......
المزيد
القطرية دانا الفردان تطلق ألبومها الرابع «إنديغو»
القطرية دانا الفردان تطلق ألبومها الرابع «إنديغو»...
اللبنانية عبير نعمة تطلق أولى أغنياتها باللهجة المصرية (فيديو)
اللبنانية عبير نعمة تطلق أولى أغنياتها باللهجة المصرية ......
براد بيت يفتتح أول معرض لمنحوتاته بفنلندا
براد بيت يفتتح أول معرض لمنحوتاته بفنلندا...
«الحرب العالمية الثالثة» يمثل إيران في جوائز «الأوسكار»
«الحرب العالمية الثالثة» يمثل إيران في جوائز «الأوسكار»...
«صور في الذاكرة» يشارك في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالقاهرة
«صور في الذاكرة» يشارك في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالقاهرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط