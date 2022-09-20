براد بيت يفتتح أول معرض لمنحوتاته بفنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح النجم الأميركي براد بيت في فنلندا، المعرض الأول لمنحوتات أنجزها بنفسه.

وقالت ساريان سويكونن، أمينة متحف «سارة هيلدين للفنون» في تامبيري، ثالث كبرى المدن في البلاد، لوكالة «فرانس برس»، «كان الأمر مثيرا ورائعا».

وللمرة الأولى، عرض الممثل البالغ 58 عاما «الذي علّم نفسه بنفسه» تسعة أعمال في معرض مشترك مع الفنان البريطاني الشهير توماس هاوسيغو ونجم الروك الأسترالي نِك كايف، وهو أيضا مبتدئ في عالم النحت، على ما أوضح المتحف.

ومن بين أعمال براد بيت لوحة من الجص المقولب «تصور معركة بالأسلحة النارية»، بالإضافة إلى مجموعة من المنحوتات المصنوعة من السيليكون على شكل منازل كل منها يحمل آثار ذخيرة من عيارات مختلفة.

وحضر بيت افتتاح المعرض في ما شكّل مفاجأة لدولة الشمال التي نادرا ما يزورها نجوم هوليووديون، إذ لم تعلن مشاركته مسبقا.

وقال الممثل لقناة «يلي» التلفزيونية الفنلندية، السبت، «بالنسبة إليّ وإلى نِك، إنه عالم جديد وتجربة أولى».

وأضاف «بالنسبة إليّ، يتعلق الأمر بالتأمل الذاتي. يتعلق بالمكان الذي أخطأت فيه في علاقاتي وأين أخطأت».