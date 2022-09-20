«صور في الذاكرة» يشارك في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالقاهرة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

يشارك العرض المسرحي الليبي «صور في الذاكرة» في فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان «مسرح بلا إنتاج» (دورة الفنان سمير غانم) والتي تقام في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية والتي تقام في الفترة من 22 وحتى إلى 29 سبتمبر.

«صور في الذاكرة» من إنتاج المسرح الوطني بنغازي، وهو من تأليف العراقي منعم سعيد، وسينوغرافيا وإخراج عوض الفيتوري، وبطولة حسين العبيدي، حاتم قرقوم، حمزة القماطي، وهويدا.

وقال المخرج عوض الفيتوري في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن العرض المسرحي «صور في الذاكرة» يتناول الصراع الداخلي بين الإنسان ونفسه في أزمنة وأماكن مختلفة بين الداخل والخارج، بين الأصل والصورة، في شكل ذكريات وهي من الفن الصامت «بانتومايم».

يشارك في المهرجان 15 عرضا مسرحيا من 12 دولة وهي، مصر، رومانيا، الجزائر، العراق، الكويت، قطر، إسبانيا، السعودية، عمان، كوسوفو، تونس، وليبيا.

جدول عروض مهرجان «مسرح بلا إنتاج» (خاص لـ بوابة الوسط)