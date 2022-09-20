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الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 11:30 صباحا
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
الشاعر نصر الدين القاضي (الإنترنت)
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ضمن النشاط الثقافي للجمعية الليبية للآداب والفنون، تقام الخميس، بدار حسن الفقيه للفنون بالمدينة القديمة في طرابلس، أمسية ثقافية حول الشاعر الراحل نصرالدين القاضي، تقدم خلالها قراءات في تجربته الشعرية، إضافة إلى قراءة نماذج من قصائده.

الشاعر نصرالدين القاضي، وُلد في منتصف مارس من العام 1952 بمدينة طرابلس، وبها تلقى تعليمه فتحصل على دبلوم العلوم المالية، وعمل في الإدارة المالية بالشركة العامة للكهرباء، وهو عضو في الرابطة العامة للأدباء والكُتاب، وشارك في عديد المهرجانات الشعرية في الداخل والخارج.

نشر نتاجه الشعري في عديد الصحف والمجلات، من بينها: الفصول الأربعة، مجلة لا، الفجر الجديد، كل الفنون، المؤتمر، الإذاعة، البيت وغيرها من المطبوعات.

صدر له ديوان بعنوان «من سيرة الصباح والمساء» عن مجلة المؤتمر، وكتب حول تجربته الشعرية عديد الأدباء والشعراء والنقاد، بينهم محمد أحمد الزوي، جميل حمادة، مفتاح العماري، بشير زعبية، إبراهيم حميدان، يونس الفنادي، أحمد الفيتوري، عبدالإله الصائغ.

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