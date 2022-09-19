ترشيح المصري علي لوكا لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة جوائز الموسيقى الأفريقية «Afrima» ترشح مطرب الراب المصري علي لوكا لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها في نوفمبر المقبل.

وكان لوكا قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية «متخافيش ياما» ووصلت نسب مشاهداتها على «تيك توك» إلى أربعة مليارات مشاهدة، ووصلت إلى 100 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما اختارته إحدى المنصات العالمية ضمن حملتها الإعلانية ووضعت صورته في ميدان «تايمز سكوير» بنيويورك ضمن حملة الدعاية الخاصة بالتطبيق ليكون الفنان العربي الثالث التي توضع صورته في هذا الميدان الشهير بعد عمرو دياب ومحمد رمضان، وفقا لبيان.

وتعد جوائز «الموسيقى الأفريقية» أعرق الجوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام.