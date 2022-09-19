Atwasat

«ذي وومان كينغ» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 02:05 مساء
«ذي وومان كينغ» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
الممثلة فايولا ديفيس تتوسط ممثلين مشاركين في «ذي وومن كينغ» بتورنتو، 9 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تصدر فيلم «ذي وومان كينغ» الذي تدور قصته حول جيش من المحاربات الأفريقيات شباك التذاكر في أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع مع تحقيقه إيرادات بلغت 19 مليون دولار، بحسب الأرقام الصادرة، الأحد، عن شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتؤدي دور البطولة في هذا الفيلم الجديد من إنتاج «سوني» والذي يستند إلى حقبة تاريخية حقيقية فايولا ديفيس الحائزة جائزة «أوسكار»، وتجسد فيه دور قائدة شرسة على رأس جيش معروف باسم أغوجي يحمي مملكة داهومي التي تعود إلى القرن الثامن عشر.

وفي مقابلة أجرتها معها وكالة «فرانس برس» قبل أيام، قالت ديفيس إنها شعرت «بتضارب» لأنه إذا فشل هذا الفيلم الذي تقوده وتهيمن عليه نساء، سيلحق ذلك ضررا بآفاق مساع مماثلة في المستقبل.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرعب المنخفض الموازنة «باربيريان» الذي أنتجته «توينتيث سينتشوري» و«نيو ريجنسي» والذي يتناول قصة امرأة تجسدها الممثلة جورجينا كامبل، تستأجر منزلا لإقامة قصيرة في حي سيء السمعة بديترويت، لكن يتبين لها عند وصولها أن شخصا آخر حجزه، وقد حقق إيرادات بلغت 6.3 ملايين دولار.

وحل في المركز الثالث «بيرل»، وهو فيلم جديد منخفض الميزانية من إنتاج «إيه 24»، مسجلا إيرادات بلغت 3.1 ملايين دولار. وتؤدي ميا غوث دور البطولة في قصة دموية تتضمن استخداما وحشيا لفأس ومذراة على الحيوانات والبشر.

وجاء فيلم «سي هاو ذاي ران» بالمركز الرابع في الأسبوع الأول لإطلاقه نهاية الأسبوع وحقق عائدات بلغت 3.1 ملايين دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الحركة «بوليت تراين» من إنتاج شركة «سوني» وبطولة براد بيت مع إيرادات بلغت 2,5 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في ترتيب هذا الأسبوع:
6- «توب غن: مافريك» (2.2 مليون)

7- «دي سي ليغ أوف سوبر-بيتس» (1.7 مليون)

8- «ذي إنفيتيشن» (1.7 مليون)

9- «مينيز: ذي رابز أوف غرو» (1.3 مليون)

10- «مونج دايدريم» (1.2 مليون).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟

من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»

«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»
أمام عقيلة صالح.. عبد الله بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا (فيديو)

أمام عقيلة صالح.. عبد الله بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا (فيديو)
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإسبانية إيما تنثر «قصائد الماء» بدار الفنون
الإسبانية إيما تنثر «قصائد الماء» بدار الفنون
مشروع قطري لتشكيل «ذاكرة الصوت»
مشروع قطري لتشكيل «ذاكرة الصوت»
الأرجنتين تفوز ببطولة العالم للتانغو
الأرجنتين تفوز ببطولة العالم للتانغو
بعد نصف قرن من الانتظار.. «أوسكار» تكرم ساشين ليتلفيذر
بعد نصف قرن من الانتظار.. «أوسكار» تكرم ساشين ليتلفيذر
جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»
جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس...
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» ......
المزيد
«ذي وومان كينغ» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«ذي وومان كينغ» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
«ذي فايبلمنز» لستيفن سبيلبرغ يفوز بجائزة الجمهور في «تورنتو»
«ذي فايبلمنز» لستيفن سبيلبرغ يفوز بجائزة الجمهور في «تورنتو»...
يحيى خليل يستعد لحفله على المسرح المكشوف بالأوبرا المصرية الأربعاء
يحيى خليل يستعد لحفله على المسرح المكشوف بالأوبرا المصرية ......
جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»
جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»...
بعد نصف قرن من الانتظار.. «أوسكار» تكرم ساشين ليتلفيذر
بعد نصف قرن من الانتظار.. «أوسكار» تكرم ساشين ليتلفيذر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط