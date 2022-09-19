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يحيى خليل يستعد لحفله على المسرح المكشوف بالأوبرا المصرية الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 12:04 مساء
يحيى خليل يستعد لحفله على المسرح المكشوف بالأوبرا المصرية الأربعاء
الموسيقار المصري يحيى خليل (خاص لـ بوابة الوسط)
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يواصل الموسيقار المصري يحيى خليل استعداده للحفل المقرر أن يحييه، الأربعاء، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويليه حفل آخر بمدينة الإسكندرية على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، الجمعة.

وتتاح تذاكر الحفل عبر شباك تذاكر دار الأوبرا أو من خلال الحجز الإلكتروني، ويبدأ حفل، الأربعاء، على المسرح المكشوف في الثامنة مساءً على أن تفتح أبواب الدخول في الساعة السابعة، وفقا لبيان.

كان يحيى خليل قد تلقى أخيرا تكريما من مؤسسة «Old Town School of Folk Music» بولاية إلينوي بمدينة شيكاغو الأميركية، عرض خلاله فيلما وثائقيا عن مسيرته باعتباره الأب المؤسس لموسيقى الجاز الشرقي، كما قدم مع فرقته حفلا موسيقيا، بالإضافة إلى ورشة تحدث خلالها عن تجربته ومشواره مع فن الجاز.

يحيى خليل هو أول فنان مصري يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالي، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي باعتباره أول صانع للنجوم في مصر والشرق كما كانت له إسهامات كبيرة في تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

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