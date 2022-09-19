جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش الحائزة جائزة أوسكار، الأحد، على هامش مشاركتها في مهرجان «سان سيباستيان السينمائي» الإسباني حيث ستحصل على جائزة تقديرية عن مسيرتها التمثيلية، أن الممثلين يجب أن يتعلموا أن يقولوا كلمة «لا» للأدوار التي تسلع المرأة.

وقالت بينوش، وهي من أشهر الممثلات الفرنسيات، «يجب أن تعرف كيف تقول (لا) حتى لا ينتهي بك الأمر في نوع من المواقف يُنظر فيها إليك بطريقة معينة»، وفق «فرانس برس».

ولفتت إلى أنها رفضت في الماضي أدوارا عُرضت عليها كانت تصورها بصورة «امرأة شخص ما، أو تنطوي على تسليع لها كامرأة».

وقالت الممثلة البالغة 58 عاما للصحفيين «قلت للتو (لا) لأني لم أكن مهتمة» بالدور، مقرة بأنها تشعر بأنها «محظوظة للغاية» لكونها أدت أدوارا مهمة كثيرة طوال حياتها المهنية.

وقالت بينوش التي فازت بجائزة «أوسكار» في فئة أفضل ممثلة بدور ثانوي عن أدائها في فيلم «ذي إينغلش بايشنت» سنة 1996، «ليس الأمر سهلا دائما، ولكن عليك أن تعرف كيف تقفز إلى المجهول حيث لا يعود لهذه القواعد الشوفينية قيمة».

جوني ديب

ولفتت بينوش، التي قدمت حوالى 75 شخصية منذ ظهورها على الشاشة الفضية لأول مرة العام 1983، إلى أنها تحاول «عدم الحكم على الدور مطلقا، بل احتضانه بكل تناقضاته، وبكل ظلاميته، وبما يجعله في النهاية إنسانا».

و«عندما تؤدي قصة ما إلى تطور أو تحول، فإن هذا هو ما يثير اهتمامي أكثر»، وفق الممثلة الفرنسية.

ومساء الأحد، يمنح المهرجان بينوش والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ جائزة دونوستيا الفخرية تقديرا لمسيرتهما المهنية.

من بين الفائزين السابقين بجائزة دونوستيا - وهو أعلى تكريم في المهرجان - الممثلون ميريل ستريب وريتشارد غير وإيان ماكيلين وروبرت دي نيرو.

وفي العام الماضي، مُنحت جوائز الشرف في المهرجان للممثلة الفرنسية ماريون كوتيار ونجم هوليوود جوني ديب.