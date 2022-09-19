Atwasat

جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 10:59 صباحا
جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»
الممثلة الفرنسية جوليات بينوش في مهرجان «سان سيباستيان الإسباني»، 18 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

اعتبرت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش الحائزة جائزة أوسكار، الأحد، على هامش مشاركتها في مهرجان «سان سيباستيان السينمائي» الإسباني حيث ستحصل على جائزة تقديرية عن مسيرتها التمثيلية، أن الممثلين يجب أن يتعلموا أن يقولوا كلمة «لا» للأدوار التي تسلع المرأة.

وقالت بينوش، وهي من أشهر الممثلات الفرنسيات، «يجب أن تعرف كيف تقول (لا) حتى لا ينتهي بك الأمر في نوع من المواقف يُنظر فيها إليك بطريقة معينة»، وفق «فرانس برس».

ولفتت إلى أنها رفضت في الماضي أدوارا عُرضت عليها كانت تصورها بصورة «امرأة شخص ما، أو تنطوي على تسليع لها كامرأة».

وقالت الممثلة البالغة 58 عاما للصحفيين «قلت للتو (لا) لأني لم أكن مهتمة» بالدور، مقرة بأنها تشعر بأنها «محظوظة للغاية» لكونها أدت أدوارا مهمة كثيرة طوال حياتها المهنية.

وقالت بينوش التي فازت بجائزة «أوسكار» في فئة أفضل ممثلة بدور ثانوي عن أدائها في فيلم «ذي إينغلش بايشنت» سنة 1996، «ليس الأمر سهلا دائما، ولكن عليك أن تعرف كيف تقفز إلى المجهول حيث لا يعود لهذه القواعد الشوفينية قيمة».

جوني ديب
ولفتت بينوش، التي قدمت حوالى 75 شخصية منذ ظهورها على الشاشة الفضية لأول مرة العام 1983، إلى أنها تحاول «عدم الحكم على الدور مطلقا، بل احتضانه بكل تناقضاته، وبكل ظلاميته، وبما يجعله في النهاية إنسانا».

و«عندما تؤدي قصة ما إلى تطور أو تحول، فإن هذا هو ما يثير اهتمامي أكثر»، وفق الممثلة الفرنسية.

ومساء الأحد، يمنح المهرجان بينوش والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ جائزة دونوستيا الفخرية تقديرا لمسيرتهما المهنية.

من بين الفائزين السابقين بجائزة دونوستيا - وهو أعلى تكريم في المهرجان - الممثلون ميريل ستريب وريتشارد غير وإيان ماكيلين وروبرت دي نيرو.

وفي العام الماضي، مُنحت جوائز الشرف في المهرجان للممثلة الفرنسية ماريون كوتيار ونجم هوليوود جوني ديب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»

«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»
أمام عقيلة صالح.. عبد الله بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا (فيديو)

أمام عقيلة صالح.. عبد الله بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا (فيديو)
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»

الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»
سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجل محمد أمين يفرج عن «كنز» الملكة إليزابيث الثانية
نجل محمد أمين يفرج عن «كنز» الملكة إليزابيث الثانية
في الذكرى المئوية.. تجديد لافتة هوليوود
في الذكرى المئوية.. تجديد لافتة هوليوود
«الكروان خشت للبلاد».. وفاة الفنان الشعبي عمارة
«الكروان خشت للبلاد».. وفاة الفنان الشعبي عمارة
الإسبانية إيما تنثر «قصائد الماء» بدار الفنون
الإسبانية إيما تنثر «قصائد الماء» بدار الفنون
مشروع قطري لتشكيل «ذاكرة الصوت»
مشروع قطري لتشكيل «ذاكرة الصوت»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس...
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» ......
المزيد
جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»
جولييت بينوش تدعو الممثلين إلى رفض «تسليع المرأة»...
بعد نصف قرن من الانتظار.. «أوسكار» تكرم ساشين ليتلفيذر
بعد نصف قرن من الانتظار.. «أوسكار» تكرم ساشين ليتلفيذر...
الأرجنتين تفوز ببطولة العالم للتانغو
الأرجنتين تفوز ببطولة العالم للتانغو...
مشروع قطري لتشكيل «ذاكرة الصوت»
مشروع قطري لتشكيل «ذاكرة الصوت»...
الإسبانية إيما تنثر «قصائد الماء» بدار الفنون
الإسبانية إيما تنثر «قصائد الماء» بدار الفنون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط