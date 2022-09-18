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الأرجنتين تفوز ببطولة العالم للتانغو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 04:04 مساء
الأرجنتين تفوز ببطولة العالم للتانغو
الأرجنتينيان ريكاردو أسترادا وكونستانزا فييتو خلال أداء راقص في نهائي بطولة العالم لرقص التانغو في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس (أ ف ب)
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أعلنت حكومة بوينوس آيرس، السبت، فوز ثنائيين راقصين أرجنتينيين ببطولة العالم للتانغو، التي أُقيمت في العاصمة الأرجنتينية.

وقال المنظمون إن أكثر من 20 ألف شخص حضروا عروض الموسيقى والرقص خلال المسابقة، مع مواجهة أخيرة على خشبة المسرح أمام مسلة بوينس آيرس التاريخية في قلب العاصمة الأرجنتينية، وفق «فرانس برس».

في فئة الرقص على المسرح، التي تضمنت حركات بهلوانية مذهلة، تغلبت كونستانزا فيتو وشريكها ريكاردو أسترادا من مدينة بيرغامينو على 19 ثنائيًا آخر وحصدا لقب البطولة.

- عودة التانغو إلى بوينس آيرس

وتنافس أربعون زوجًا على اللقب في الفئة التقليدية أو فئة «رقص الصالون»، إذ أدوا رقصة التانغو التي نشأت في بوينس آيرس، وتوج في هذه الفئة سينتيا بالاسيوس وسيباستيان بوليفار من مدينة سيبوليتي.

وشارك في بطولة العالم التي أُقيمت بين 6 و18 سبتمبر، 560 ثنائيًا من 30 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليابان والفليبين.

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