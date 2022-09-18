«الكروان خشت للبلاد».. وفاة الفنان الشعبي عمارة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

توفي الفنان الشعبي عمارة امحمد أبوراوي، بعدما دخل في غيبوبة إثر تعرضه لحادث سير قبل نحو أسبوع، حسب أخبار متداولة على صفحات وحسابات شخصية في «فيسبوك»، السبت.

والفنان عمارة هو صاحب أغنية «الكروان خشت للبلاد» و«أوليدي بنديرله عروس».

وقالت صفحات مثل «سبها الآن» و«سبها بعيون أبنائها»: «الفنان الشعبي عمارة امحمد ابن منطقة قبرعون بلدية بنت بية في ذمة الله، متأثرًا بجروحه التي تعرض لها قبل أيام في حادث سير أليم»، فيما قالت صفحات أخرى: «اليوم نودع معلم من معالم التراث والثقافة للصحراء الليبية، وجزء من اللوحة الفنية لقبرعون وبحيرة قبرعون، بالأخص الفنان الشعبي عمارة امحمد أبوراوي في ذمة لله».

السياحة والفن

بدأ الفنان الراحل حياته العملية سائقًا فى مجال السياحة العام 1993 ببيت الشباب بمنطقة لفجيج، وبعد توقف السياحة للظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد اتجه إلى الفن الشعبي، وقدم عددًا من الأغاني التي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.

وفي مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الفنان الراحل: «فرقتنا اسمها أصدقاء الوادي، تتكون من أربعة أفراد، نقدم الطرب مع بعضنا ونسافر مع بعضنا، وتلاقينا ديمًا في الأفراح مع بعضنا»، وتأسست فرقة «أصدقاء الوادي» في العام 1991.

ويضيف: «من ناحية الرحلات السياحية، كل شي تمام السواح، مبسوطين معانا في كل رحلة، ويوم يروحوا يوم الوداع بدموعهم يبكوا.. ليش؟ من الطرب الحلو والوجوه الحلوة والكرم الليبي والشعب الليبي لأن كله طيب القلب».