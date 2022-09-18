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في الذكرى المئوية.. تجديد لافتة هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 10:20 صباحا
في الذكرى المئوية.. تجديد لافتة هوليوود
لافتة هوليوود في لوس أنجليس، الصورة التُقطت في 26 فبراير 2013 (أ ف ب)
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بعدما بقيت على حالها لعقود من الزمن، ستخضع لافتة هوليوود التي تشكل معلمًا أميركيًا ثقافيًا وتتألف من أحرف اسم المنطقة، الواقعة في لوس أنجليس، لأعمال تجديد.

وسيجري تحديث المعلم الشهير الذي أُقيم سنة 1923 ويطل على العاصمة العالمية للإنتاجات السينمائية الضخمة، قبل الذكرى المئوية على إنشائه التي تصادف السنة المقبلة.

وأعلنت «هوليوود ساين تراست»، وهي الجهة الموكلة حماية المعلم، أن أعمال التجديد ستنطلق الإثنين ويُفترض أن تستمر لنحو ثمانية أسابيع، وفق «فرانس برس».

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وتشمل أعمال التجديد تنظيف الأحرف التي يبلغ ارتفاعها 14 مترًا ثم إعادة طلائها. وخُصص 1500 لتر من الطلاء الأبيض لهذه الأعمال.

وقال رئيس «هوليوود ساين تراس» جيف زارينام إن «هذه اللافتة تشكل فخرًا للوس أنجليس، ونحن متحمسون لفكرة أن يرى محبّوها من مختلف أنحاء العالم هذا التحوّل لمناسبة الذكرى المئوية على إنشائها».

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