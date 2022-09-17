بالصور: افتتاح المركز الثقافي بضريح عمر المختار

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

افتُتح، الجمعة، المركز الثقافي بضريح عمر المختار بوسط بنغازي بحضور لفيف من الأكاديميين والسياسيين والأدباء والكتَّاب والمثقفين والفنانين والإعلاميين وعدد من أحفاد المجاهدين والمهتمين بالشأن العام في المدينة.

ويحتوي المركز الثقافي بضريح عمر المختار على قاعة كبيرة تستخدم للمحاضرات والندوات والمعارض الفنية بالإضافة إلى المكتبة العامة وساحة خارجية لاستضافة النشاطات الثقافية والفنية خلال فترة فصل الصيف.

وألقى محمد أحمد المختار، خلال المناسبة كلمة عن أحفاد المجاهدين، بينما قدم رئيس مركز السلام الدكتور فرج نجم عرض صور ونبذة عن سيرة ومسيرة شيخ الشهداء عمر المختار ورفاقه، وفي ختام العرض قدم نجم شكره وتقديره إلى الخبير المصرفي جمال عبدالملك وإدارة مصرف التجارة والتنمية على «تحمل تكاليف إنشاء هذا المركز»، ورئيس الحكومة الليبية الأسبق عبدالله الثني، على «استصداره قرار إعادة بناء الضريح»، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزى علي الحبري على «تمويل إعادة البناء».

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وجاء افتتاح المركز الثقافي ضمن احتفالات إدارة الضريح بالذكرى 91 لاستشهاد البطل والرمز الوطني شيخ الشهداء عمر المختار، إذ تحيي ليبيا ذكري «يوم الشهيد» في 16 سبتمبر تاريخ استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، وحدد القانون رقم «5» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، «يوم الشهيد» باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية.

المركز الثقافي بضريح عمر المختار يفتتح في حضور لفيف من الأكاديميين والسياسيين (فيسبوك)

المركز الثقافي بضريح عمر المختار يفتتح في حضور لفيف من الأكاديميين والسياسيين (فيسبوك)

المركز الثقافي بضريح عمر المختار يفتتح في حضور لفيف من الأكاديميين والسياسيين (فيسبوك)

المركز الثقافي بضريح عمر المختار يفتتح في حضور لفيف من الأكاديميين والسياسيين (فيسبوك)

المركز الثقافي بضريح عمر المختار يفتتح في حضور لفيف من الأكاديميين والسياسيين (فيسبوك)

المركز الثقافي بضريح عمر المختار يفتتح في حضور لفيف من الأكاديميين والسياسيين (فيسبوك)

المركز الثقافي بضريح عمر المختار يفتتح في حضور لفيف من الأكاديميين والسياسيين (فيسبوك)

المركز الثقافي بضريح عمر المختار يفتتح في حضور لفيف من الأكاديميين والسياسيين (فيسبوك)