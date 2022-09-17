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انطلاق مهرجان سان سيباستيان السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 11:17 صباحا
انطلاق مهرجان سان سيباستيان السينمائي
رئيس لجنة التحكيم المنتج الأرجنتيني ماتياس موستيرين يتحدث محاطًا ببقية أعضاء اللجنة خلال مهرجان سان سيباستيان السينمائي في المدينة الإسبانية في 16 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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في ظل غياب النجمة غلين كلوز التي كان يُفترض أن ترأس لجنة التحكيم، انطلقت الدورة السبعين من مهرجان سان سيباستيان السينمائي، الجمعة، والذي يقام في المدينة الواقعة بمنطقة إقليم الباسك (شمال إسبانيا).

ويتنافس 17 فيلمًا في دورة المهرجان هذه التي تكرّم الممثلة الفرنسية جولييت بينوش والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ اللذين سيحصلان على جائزتين فخريتين عن مجمل أعمالهما، وفق «فرانس برس».

وتضم لائحة الأعمال المتنافسة بشكل رئيسي أفلامًا أميركية-لاتينية وأخرى إسبانية كـ«موديلو 77» الذي افتُتح المهرجان الجمعة بعرضه. ويتناول الفيلم الذي تولى إخراجه الإسباني ألبرتو رودريغيث قصة مجموعة من السجناء يطالبون بالعفو عقب وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو العام 1975.

- غلين كلوز تعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم «سان سيباستيان» لأسباب «عائلية»

ومن بين الأفلام التي تتنافس في المهرجان المُقام في مدينة سان سيباستيان الواقعة في إقليم الباسك (في شمال إسبانيا)، فيلم «لو ليسيان» الفرنسي للمخرج كريستوف أونوريه ومن بطولة جولييت بينوش وفينسان لاكوست. ويتناول العمل قصة مراهق يبلغ 17 سنة تتغيّر حياته بصورة جذرية.

وكان مقررًا أن ترأس غلين كلوز المهرجان الذي يقام بعد مهرجانات كان وبرلين والبندقية، إلا أنها أعلنت الثلاثاء، عدم تمكنها من المشاركة لأسباب «عائلية طارئة».

وتحمل بطلة «دينجروس لييزونز» و«ذي ستيبفورد وايفز» و«101 دالميشنز» (75 عامًا)، مع الممثل بيتر أوتول، الرقم القياسي في عدد الترشيحات للأوسكار. وحصلت خلال مسيرتها الفنية التي بدأت العام 1982 على ثلاث جوائز «إيمي» وثلاث جوائز «غولدن غلوب». وتولى رئاسة لجنة التحكيم المنتج الأرجنتيني ماتياس موستيرين.

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