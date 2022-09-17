Atwasat

التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف.. فنانة انطباعية

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 17 سبتمبر 2022, 12:00 مساء
التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف.. فنانة انطباعية
الفنانة النحاتة إيمان الشريف
alwasat radio

اعترفت للسقيفة الليبية أنه: «.. ينقصنا النقد الفني المبني على أسس فنية بعيداً عن المجاملات، وهو ما سوف يسهم في تطوير الفنان والحركة الفنية ويجعلها ترتقي». ويتأسس العمل الفني في ذهنها، نحتاً كان أم تشكيلاً  قبل الشروع فيه.

 سيطراً عليها أعمالا مشابهة ويتخلق العمل في ذهنها، ثم تنفذه في الحال. ترى أنها من الفنانين الانطباعيين، التعبيريين، وهي تحب تواصل تنفيذ العمل، محاولة ألا ينجز عبر فترات متقاطعة.

تعجبها أعمال الفنان الكبير مايكل أنجلو، غير المكتملة، ومتأثرة بالفنان الفرنسي أوغوستي رودن. تحب أعمال فناني ليبيا الكبار وتحترم التجارب الفنية كافة.

 أفضل خريجي كلية الفنون  
ويرى الفنان علي العباني أنها من أفضل خريجي كلية الفنون والإعلام، ويؤكد أنها مقلة في الإنتاج، والواقع أن لوحة من لوحاتها هي التي دفعتني إلى أن أبحث عن سيرتها وأعمالها، ولكنني لم أجد أكثر من هذه اللوحات التي لم تتجاوز عدد أصابع كف واحدة، وموضوع واحد، هو ما لخصت منه هذه المعلومات البسيطة، ولا أخفي سراً إن قلت إنه كان شاملاً ومتكاملاً.

الفنانة التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف، فنانة من مواليد مدينة طرابلس. تخرجت في جامعة طرابلس سنة (1993)، وكانت الأولى على دفعتها، ثم نالت درجة الماجستير بامتياز في النحت والرسم من جامعة روما للفنون العام 2006.

درست النحت والرسم في جامعة طرابلس حتى سنة 2013. شاركت في أعمال في مشروع المدينة القديمة العام 1994 وشاركت في معارض جماعية متعددة داخل وخارج ليبيا.

التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف.. فنانة انطباعية
التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف.. فنانة انطباعية
التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف.. فنانة انطباعية
التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف.. فنانة انطباعية
التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف.. فنانة انطباعية
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»

سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»
مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان

مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان
بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل

كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد

5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
جريدة «الوسط»: الملف الليبي إلى طاولة «برلين 3»

جريدة «الوسط»: الملف الليبي إلى طاولة «برلين 3»
كوريا الجنوبية تخصص 400 ألف دولار للتدريب المهني في ليبيا

كوريا الجنوبية تخصص 400 ألف دولار للتدريب المهني في ليبيا
مع بدء التطبيق.. استياء شعبي من رفع أسعار الكهرباء

مع بدء التطبيق.. استياء شعبي من رفع أسعار الكهرباء
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا ...
الواقعية الإيطالية والواقع الليبي

الواقعية الإيطالية والواقع الليبي
عقيلة: محافظ «المركزي» ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة «فقدوا الصفة القانونية»

عقيلة: محافظ «المركزي» ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة «فقدوا الصفة ...
غوتيرس يشجع إحياء عملية برلين حول ليبيا.. ويحدد 3 مطالب لتجاوز الأزمة

غوتيرس يشجع إحياء عملية برلين حول ليبيا.. ويحدد 3 مطالب لتجاوز الأزمة
واشنطن متخوفة بشأن تحويل الأموال العامة في ليبيا إلى «الميليشيات»

واشنطن متخوفة بشأن تحويل الأموال العامة في ليبيا إلى «الميليشيات»
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
كانييه ويست يخطط لفتح متاجره الخاصة
كانييه ويست يخطط لفتح متاجره الخاصة
تشكيلية إسبانية تحاضر في طرابلس عن أساليب الدعاية الفنية
تشكيلية إسبانية تحاضر في طرابلس عن أساليب الدعاية الفنية
لتفلت من السجن.. كاردي بي تعترف بالذنب في تهمتين
لتفلت من السجن.. كاردي بي تعترف بالذنب في تهمتين
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
الأوربيون يفضلون الأعمال التلفزيونية المحلية
الأوربيون يفضلون الأعمال التلفزيونية المحلية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» ......
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
المزيد
انطلاق مهرجان سان سيباستيان السينمائي
انطلاق مهرجان سان سيباستيان السينمائي...
التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف.. فنانة انطباعية
التشكيلية والنحاتة إيمان الشريف.. فنانة انطباعية...
مصريون يبحثون عن الخروج من ظل «توت عنخ آمون»
مصريون يبحثون عن الخروج من ظل «توت عنخ آمون»...
الأوربيون يفضلون الأعمال التلفزيونية المحلية
الأوربيون يفضلون الأعمال التلفزيونية المحلية...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط