Atwasat

الأوربيون يفضلون الأعمال التلفزيونية المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 05:13 مساء
الأوربيون يفضلون الأعمال التلفزيونية المحلية
عائلة تشاهد التلفزيون في غرب العاصمة البريطانية لندن في 10 مايو 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

أظهرت دراسة لهيئة تنظيم وسائل الإعلام، الخميس، أن مشاهدي الأعمال التلفزيونية الروائية في دول أوروبية عدة يفضلون حضور تلك المنتجة محليا.

وأوضحت الهيئة في دراسة أجرتها استنادا على بيانات، من خدمة «غلانس» الدولية لقياس أداء وسائل الإعلام، أن المراكز العشرة الأولى في فرنسا في العام الفائت «لم تشمل سوى أعمال روائية منتَجة محليا»، تماما كما هي الحالة في إيطاليا وألمانيا وبريطانيا، التي تطغى فيها أيضا أعمال أُنتجت في هذه الدول.

وكانت أعمال أميركية وبريطانية تمثل حتى العام 2016 نصف الإنتاجات العشرة الأولى الأكثر استقطابا للمشاهدين، وفق «فرانس برس».

- جائحة «كوفيد-19» تحضر في الأعمال التلفزيونية

وبين 2017 و2019، انخفض عدد المسلسلات الأميركية في هذه اللائحة إلى ما بين اثنين أو ثلاثة، بحسب الهيئة.

في سائر أنحاء أوروبا، «لا تحتل الأعمال السمعية البصرية الروائية المكانة نفسها»، بحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة «أركوم» وحللت أداء الإنتاجات الروائية الأكثر استقطابا للمشاهدين على شاشات التلفزيون في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.

أقل جاذبية
وتبدو هذه الإنتاجات «أقل جاذبية» في إسبانيا، وهو استثناء مقارنة بالدول الأخرى التي شملتها الدراسة، حيث تتكون الأعمال العشرة الأوائل بشكل أساسي من أفلام تلفزيونية أجنبية قديمة نسبيا، يتم بثها في عطلات نهاية الأسبوع خلال فترات ما بعد الظهر.

وبالتالي، اجتذب العمل الروائي الأفضل أداء العام الماضي 6% من المشاهدين، مقارنة بمتوسط 15% في البلدان الأخرى التي شملتها الدراسة.

نقطة مشتركة 
وثمة نقطة مشتركة بين الدول الخمس التي شملها التحليل تتمثل في العودة إلى الانخفاض في أوقات مشاهدة التلفزيون الفردية، بعد ارتفاع لافت في هذه المعدلات في الأشهر الأولى للجائحة العام 2020.

بينما يتجاوز هذا المؤشر بقليل مستوى 2019 في إيطاليا (أربع ساعات وتسع دقائق) وفرنسا (ثلاث ساعات و39 دقيقة) وألمانيا (ثلاث ساعات و33 دقيقة)، فهذه ليست الحال في إسبانيا (ثلاث ساعات و30 دقيقة، بتراجع 27 دقيقة) ولا في المملكة المتحدة (ساعتان و53 دقيقة، بتراجع 19 دقيقة)، وهما البلدان اللذان يسجلان أدنى معدلات لمشاهدة التلفزيون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل

حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها

ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»

بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس

تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد

العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا ...
باتيلي والشتاء والهجرة

باتيلي والشتاء والهجرة
الواقعية الإيطالية والواقع الليبي

الواقعية الإيطالية والواقع الليبي
رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فنان صيني منشق من بين الفائزين بجائزة «بريميوم أمبريال»
فنان صيني منشق من بين الفائزين بجائزة «بريميوم أمبريال»
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
ألمودوفار يعتذر عن إخراج فيلم كايت بلانشيت الجديد
ألمودوفار يعتذر عن إخراج فيلم كايت بلانشيت الجديد
كانييه ويست يخطط لفتح متاجره الخاصة
كانييه ويست يخطط لفتح متاجره الخاصة
تشكيلية إسبانية تحاضر في طرابلس عن أساليب الدعاية الفنية
تشكيلية إسبانية تحاضر في طرابلس عن أساليب الدعاية الفنية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» ......
أحداث مثيرة في ثالث حلقات «الليلة واللي فيها»
أحداث مثيرة في ثالث حلقات «الليلة واللي فيها»...
المزيد
الأوربيون يفضلون الأعمال التلفزيونية المحلية
الأوربيون يفضلون الأعمال التلفزيونية المحلية...
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل...
لتفلت من السجن.. كاردي بي تعترف بالذنب في تهمتين
لتفلت من السجن.. كاردي بي تعترف بالذنب في تهمتين...
تشكيلية إسبانية تحاضر في طرابلس عن أساليب الدعاية الفنية
تشكيلية إسبانية تحاضر في طرابلس عن أساليب الدعاية الفنية...
كانييه ويست يخطط لفتح متاجره الخاصة
كانييه ويست يخطط لفتح متاجره الخاصة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط