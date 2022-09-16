الأوربيون يفضلون الأعمال التلفزيونية المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت دراسة لهيئة تنظيم وسائل الإعلام، الخميس، أن مشاهدي الأعمال التلفزيونية الروائية في دول أوروبية عدة يفضلون حضور تلك المنتجة محليا.

وأوضحت الهيئة في دراسة أجرتها استنادا على بيانات، من خدمة «غلانس» الدولية لقياس أداء وسائل الإعلام، أن المراكز العشرة الأولى في فرنسا في العام الفائت «لم تشمل سوى أعمال روائية منتَجة محليا»، تماما كما هي الحالة في إيطاليا وألمانيا وبريطانيا، التي تطغى فيها أيضا أعمال أُنتجت في هذه الدول.

وكانت أعمال أميركية وبريطانية تمثل حتى العام 2016 نصف الإنتاجات العشرة الأولى الأكثر استقطابا للمشاهدين، وفق «فرانس برس».

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وبين 2017 و2019، انخفض عدد المسلسلات الأميركية في هذه اللائحة إلى ما بين اثنين أو ثلاثة، بحسب الهيئة.

في سائر أنحاء أوروبا، «لا تحتل الأعمال السمعية البصرية الروائية المكانة نفسها»، بحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة «أركوم» وحللت أداء الإنتاجات الروائية الأكثر استقطابا للمشاهدين على شاشات التلفزيون في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.

أقل جاذبية

وتبدو هذه الإنتاجات «أقل جاذبية» في إسبانيا، وهو استثناء مقارنة بالدول الأخرى التي شملتها الدراسة، حيث تتكون الأعمال العشرة الأوائل بشكل أساسي من أفلام تلفزيونية أجنبية قديمة نسبيا، يتم بثها في عطلات نهاية الأسبوع خلال فترات ما بعد الظهر.

وبالتالي، اجتذب العمل الروائي الأفضل أداء العام الماضي 6% من المشاهدين، مقارنة بمتوسط 15% في البلدان الأخرى التي شملتها الدراسة.

نقطة مشتركة

وثمة نقطة مشتركة بين الدول الخمس التي شملها التحليل تتمثل في العودة إلى الانخفاض في أوقات مشاهدة التلفزيون الفردية، بعد ارتفاع لافت في هذه المعدلات في الأشهر الأولى للجائحة العام 2020.

بينما يتجاوز هذا المؤشر بقليل مستوى 2019 في إيطاليا (أربع ساعات وتسع دقائق) وفرنسا (ثلاث ساعات و39 دقيقة) وألمانيا (ثلاث ساعات و33 دقيقة)، فهذه ليست الحال في إسبانيا (ثلاث ساعات و30 دقيقة، بتراجع 27 دقيقة) ولا في المملكة المتحدة (ساعتان و53 دقيقة، بتراجع 19 دقيقة)، وهما البلدان اللذان يسجلان أدنى معدلات لمشاهدة التلفزيون.