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كانييه ويست يخطط لفتح متاجره الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 12:00 مساء
كانييه ويست يخطط لفتح متاجره الخاصة
كانييه ويست في لاس فيغاس في سبتمبر 2015 (أ ف ب)
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يخطط المغني الأميركي كانييه ويست لفتح متاجره الخاصة، بعدما أعلن إنهاء شراكته مع العلامة التجارية «غاب»، الخميس.

وكتب نيكولاس غرافانته، محامي ويست، في رسالة «إنّ غاب لم تترك لويست خياراً سوى إنهاء اتفاق التعاون بينهما بسبب عدم التزامها الكبير» بمضمونه، حسب «فرانس برس».

وكان مغني الراب والمنتج ومصمم الأزياء، الذي غيّر اسمه رسمياً ليصبح «يي»، وقّع سنة 2020 عقدا مع «غاب»، مع خطط ترمي إلى دمج تصاميم ويست مع تلك الخاصة بالعلامة التجارية.

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وفي رسالة بعثها إلى الموظفين، الخميس، قال رئيس «غاب» التنفيذي مارك بريتبارد إنّ الإدارة قررت «إنهاء الشراكة» مع ويست.

وأضاف «رغم أننا نتشارك الرؤية نفسها في تقديم ملابس عملية بجودة عالية وتتماشى مع الموضة السائدة... إلا أنّنا لا نتفق على الطريقة التي ينبغي اتباعها لتحقيق هذه الرؤية».

وأوضح أنّ عدداً من تصاميم «ييزي غاب» التي كانت قيد التنفيذ قبل إنهاء الشراكة ستُطرح في الأسواق.

إنهاء الشراكة
ويأتي إعلان إنهاء الشراكة بعد أشهر كان يشتكي خلالها ويست عبر مواقع التواصل، موجهاً اتهامات باستبعاده من عملية تصميم الملابس وانتقادات بسبب التأخير الحاصل في عملية التسويق.

وأشار غرافانته إلى أنّ ويست حاول «جاهداً» حل المشاكل مع الشركة لكنّ جهوده «لم تفض إلى أي نتيجة».

وأضاف أن «عدم التزام غاب بنود الصفقة كان مكلفاً»، لافتاً إلى أنّ المغني سيفتح متاجره الخاصة لماركة «ييزي».

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