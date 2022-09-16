ألمودوفار يعتذر عن إخراج فيلم كايت بلانشيت الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار صرف النظر، بحسب ما أفاد شقيقه، الأربعاء، عن توليّ إخراج فيلم «إيه مانيوال فور كلينينغ ويمن» الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت وكان يُفترَض أن يكون أول فيلم روائي له ناطق بالإنجليزية.

ونشر أوغستين ألمودوفار الذي يدير شركة الإنتاج «إل ديسيو» مع شقيقه تغريدة عبر «تويتر» جاء فيها أن «بيدرو ألمودوفار يتخلى عن مشروع + إيه مانيوال فور كلينينغ ويمن + الذي سيستمر مع كيت بلانشيت»، وفق «فرانس برس».

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وكان موقع «ديدلاين هوليوود» المتخصص أول من نشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري خبرا عن انسحاب ألمودوفار من المشروع، موضحا أن المخرج الإسباني «توصل إلى استنتاج مفاده أنه غير جاهز لخوض مشروع بهذه الضخامة باللغة الإنجليزية». ولم يورد الموقع أي تفاصيل إضافية عن أسباب هذا القرار، لكنه أكد أن البحث «جارٍ» عن مخرج جديد.

وقال ألمودوفار للموقع إن «القرار كان مؤلما جدا» بالنسبة إليه. وأضاف «كنت أحلم بالعمل مع كايت منذ مدة طويلة، ولكن يا للأسف لم أعد أشعر بأني قادر بالكامل على إخراج هذا الفيلم» المقتبس من كتاب القصص القصيرة للأميركية لوسيا برلين «إيه مانيوال فور كلينينغ ويمن».

فيلم قصير

وتجدر الإشارة إلى أن بلانشيت (53 عاما) الحائزة جائزتي «أوسكار»، والتي نالت، السبت، للمرة الثانية في مسيرتها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان «البندقية» عن دورها كقائدة أوركسترا متعطشة للسلطة في «تار» للمخرج تود فيلد، تتولى من خلال شركتها «ديرتي فيلمز» إنتاج الفيلم الذي كان يُفترض أن يكون الأول بالإنجليزية لألمودوفار.

وقالت بلانشيت في مطلع السنة الجارية على هامش حفلة توزيع جوائز «غويا» التي تقيمها أكاديمية السينما الإسبانية «أعرف بيدرو منذ 20 عاما ونحن نبحث في إمكان العمل على مشروع».

وكان فيلم «ذي هيومان فويس» القصير البالغة مدته 30 دقيقة من بطولة الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون العام 2020 أول عمل بالإنجليزية للمخرج الإسباني البالغ 72 عاما الذي سبق أن فاز بجائزتي «أوسكار» عن فيلميه «تحدّث معها» (Hable con ella) و«كل شيء عن أمي» (Todo sobre mi madre).

وأنجز ألمودوفار أخيرا تصوير فيلم قصير آخر باللغة الإنجليزية بعنوان «سترينج واي أوف لايف» مع إيثان هوك، وهو أول فيلم وسترن له.