اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

اختُتمت أمس الأربعاء بمدينة طرابلس فعاليات المهرجان الأول للثقافة الليبية بقصر الخلد، والذي أُقيم على مدار يومين، تحت شعار «الثقافة تجمعنا» الذي تشرف عليه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

واعتبر الأديب الليبي منصور أبوشناف أن المهرجان رسالة بأن الثقافة الليبية ما زالت على قيد الحياة، وأنها تُعبر عن الموجود، رغم ضعف التنظيم الذي لم يكن على قدر من المستوى، ربما لعدم وجود تمويل كبير لهذا الحدث، لكنه يعتبر خطوة جيدة في هذا التوقيت.

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وأضاف أبوشناف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المشهد الثقافي في ليبيا يعاني أزمة، مع وجود عراقيل كبيرة تقف أمام الثقافة في ليبيا، مشيرا إلى أنه قدم ورقة خلال الفعالية عن مسألة الثقافة في ليبيا، أثارت أسئلة حول الهوية والكيان والتنوع الثقافي.

جانب من فاعليات المهرجان (تصوير: رمضان كرنفودة)

جانب من فاعليات المهرجان (تصوير: رمضان كرنفودة)