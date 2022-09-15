Atwasat

اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الخميس 15 سبتمبر 2022, 10:32 مساء
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
جانب من فاعليات المهرجان (تصوير: رمضان كرنفودة)
alwasat radio

اختُتمت أمس الأربعاء بمدينة طرابلس فعاليات المهرجان الأول للثقافة الليبية بقصر الخلد، والذي أُقيم على مدار يومين، تحت شعار «الثقافة تجمعنا» الذي تشرف عليه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

واعتبر الأديب الليبي منصور أبوشناف أن المهرجان رسالة بأن الثقافة الليبية ما زالت على قيد الحياة، وأنها تُعبر عن الموجود، رغم ضعف التنظيم الذي لم يكن على قدر من المستوى، ربما لعدم وجود تمويل كبير لهذا الحدث، لكنه يعتبر خطوة جيدة في هذا التوقيت.

- انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى

وأضاف أبوشناف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المشهد الثقافي في ليبيا يعاني أزمة، مع وجود عراقيل كبيرة تقف أمام الثقافة في ليبيا، مشيرا إلى أنه قدم ورقة خلال الفعالية عن مسألة الثقافة في ليبيا، أثارت أسئلة حول الهوية والكيان والتنوع الثقافي.

جانب من فاعليات المهرجان (تصوير: رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات المهرجان (تصوير: رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات المهرجان (تصوير: رمضان كرنفودة)
جانب من فاعليات المهرجان (تصوير: رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا ...
رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»

مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة المخرج التلفزيوني جمعة عبشة
وفاة المخرج التلفزيوني جمعة عبشة
سينما مخصصة للأطفال المصابين بالتوحد في فنزويلا
سينما مخصصة للأطفال المصابين بالتوحد في فنزويلا
«أسئلة الثقافة» و«قصائد المساء» في ختام مهرجان الثقافة الليبية
«أسئلة الثقافة» و«قصائد المساء» في ختام مهرجان الثقافة الليبية
بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية يحاكم في فرنسا بدعوى تشهير
بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية يحاكم في فرنسا بدعوى تشهير
اللبنانيون يحتفون بفوز فرقة «ميّاس» في «أميركان غوت تالنت»
اللبنانيون يحتفون بفوز فرقة «ميّاس» في «أميركان غوت تالنت»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية...
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس ......
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
المزيد
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس
اختتام المهرجان الأول للثقافة الليبية بطرابلس...
فنان صيني منشق من بين الفائزين بجائزة «بريميوم أمبريال»
فنان صيني منشق من بين الفائزين بجائزة «بريميوم أمبريال»...
إدانة المغني آر. كيلي باستغلال الأطفال لأغراض إباحية
إدانة المغني آر. كيلي باستغلال الأطفال لأغراض إباحية...
اللبنانيون يحتفون بفوز فرقة «ميّاس» في «أميركان غوت تالنت»
اللبنانيون يحتفون بفوز فرقة «ميّاس» في «أميركان غوت تالنت»...
بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية يحاكم في فرنسا بدعوى تشهير
بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية يحاكم في فرنسا بدعوى تشهير...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط