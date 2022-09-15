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بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية يحاكم في فرنسا بدعوى تشهير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 01:25 مساء
بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية يحاكم في فرنسا بدعوى تشهير
رومان بولانسكي خلال مهرجان «دوفيل الفرنسي» 7 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
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قررت السلطات القضائية في باريس محاكمة المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي بناء على دعوى تشهير رفعتها ضده الممثلة البريطانية شارلوت لويس لإدلائه بتصريحات شكك فيها بصحة اتهامها إياه بالاعتداء عليها جنسيا.

وصدر قرار في 30 أغسطس بإحالة بولانسكي إلى محكمة الجنايات في باريس، علما أن أي محاكمة لم تُجر له حتى اليوم في فرنسا في ملفات تتعلق بهذه الاتهامات الموجهة إليه بالإقدام على اعتداءات جنسية، وفق «فرانس برس».

وتكون الإحالة على المحكمة شبه تلقائية في مثل هذه الدعاوى بموجب قانون المطبوعات الفرنسي، ويُنظر في أساس التهم خلال الجلسات. وتشمل المحاكمة في هذه القضية أيضا المديرة المسؤولة في مجلة «باري ماتش» التي نشرت المقابلة مع بولانسكي.

وقال بولانسكي في المقابلة الطويلة التي نشرتها المجلة الأسبوعية في ديسمبر 2019 «الميزة الأولى للكاذب الجيد هي تمتعه بذاكرة ممتازة. تُذكر شارلوت لويس دائما في قائمة من يتهمنني من دون تبيان هذه التناقضات إطلاقا».

وعلّق وكيل الممثلة البريطانية المحامي بنجامان شويه، الأربعاء، على القرار «موعد الجلسة قريب ونحن نترقبها». وكان شويه تقدم بدعوى مدنية على بولانسكي في مارس 2020.

وشاركت شارلوت لويس (55 عاما) في فيلم «بايرتس» لبولانسكي العام 1986. وأكدت العام 2010 في لوس أنجليس أنها تعرضت «لاعتداء جنسي» من المخرج بشقته في باريس بمطلع الثمانينيات، عندما كانت في السادسة عشرة.

كذبة بغيضة
لكنّ بولانسكي قارن في مقابلة «باري ماتش» أقوال لويس هذه التي أدلت بها العام 2010 مع مقابلة أجرتها معها جريدة «نيوز أوف ذي وورلد» البريطانية العام 1999.

وأبرز المخرج جملة نُسبت يومها إلى لويس جاء فيها: «كنت أعرف أن رومان قد فعل شيئا سيئا في الولايات المتحدة، لكنني أردت أن أكون عشيقته (...) ربما كنت أرغب به أكثر مما أراد هو».

ورأى بولانسكي أن اختلاف موقف شارلوت لويس يدل على «تناقضات» وعلى «كذبة بغيضة» من جانبها. إلا أن الممثلة طعنت العام 2010 في صحة ما نُسب إليها في مقابلة العام 1999. واعتبرت أن عددا من الأقوال المنسوبة إليها في مقال الجريدة البريطانية «غير دقيقة».

ولم يشأ وكيلا بولانسكي (89 عاما) المحاميان إرفيه تميم ودلفين مييه التعليق على القرار وأبلغا وكالة «فرانس برس» أنهما يفضّلان الإدلاء بما لديهما أمام المحكمة. وقالت مييه إنها لا تعرف «ما إذا كان بولانسكي يعتزم المثول شخصيا» أمام المحكمة أم أنه سيمتثل بوكيليه خلال الجلسة التي يُتوقع أن تعقد سنة 2023 أو في 2024.

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وتتوالى الاتهامات بالاعتداءات الجنسية منذ سبعينيات القرن الفائت في حق المخرج الذي ولد في باريس العام 1933 وفاز بثلاث جوائز أوسكار وحصل مرة على السعفة الذهبية في مهرجان كان.

اتهامات
تعود أولى هذه الاتهامات إلى العام 1977. فقد اتُهم بولانسكي بتخدير سامانتا غايلي في لوس أنجليس، حين كانت في سن الثالثة عشرة. ورغم الخلافات الإجرائية، لا يزال مذاك مطلوبا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الولايات المتحدة، وواجه أكثر من مرة احتمال تسليمه.

واتهمت امرأة عُرِّف عنها باسم روبن، في أغسطس 2017 المخرج بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت في سن السادسة عشرة العام 1973. وفي سبتمبر 2017، ادّعت الممثلة السابقة ريناته لانغر أن بولانسكي اغتصبها العام 1972 في غشتاد (سويسرا) عندما كانت في الخامسة عشرة.

وفي أكتوبر 2017، اتهمت الفنانة الأميركية ماريان بارنارد المخرج أيضا بالاعتداء عليها العام 1975 عندما كانت في العاشرة. وفي 2019، اتهمته المصورة الفرنسية فالنتين مونييه بأنه اغتصبها سنة 1975 في سويسرا عندما كانت في سن الثامنة عشرة.

وتضاف شهادتها إلى اتهامات نساء كثيرات خلال السنوات الأخيرة في قضايا سقطت بالتقادم. ونفى بولانسكي في مقابلة «باري ماتش» كل هذه الاتهامات التي سقطت بالتقادم، وقال «البعض يحاول منذ سنوات لجعلي أبدو كالوحش».

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