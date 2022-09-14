Atwasat

وفاة المخرج التلفزيوني جمعة عبشة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 04:07 مساء
وفاة المخرج التلفزيوني جمعة عبشة
المخرج التلفزيوني جمعة عبشة (الإنترنت)
alwasat radio

تُوفي، صباح الأربعاء، المخرج التلفزيوني جمعة عبشة عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء نومه. ومن المقرر أن يقام العزاء في راس عبيدة.

اشتُهر المخرج الراحل جمعة عبشة بإخراج الأغاني المرئية ومن أشهر من أخرج لهم الفنان جابر عثمان، وأغاني الأطفال، والفنان سالم بن زبيه.

تميز عبشة بإخراج برامج التلفزيون المنوعة منها برنامج «ألوان» لفترة طويلة وهو من إعداد وتقديم الفنان المرحوم عبدالجليل خالد، وكذلك أخرج برنامج «أطيب الأوقات» تقديم عدد من الإذاعيين من أهمهم الراحلة فاطمة الشكري وأحمد انور وفوزي الغويل.

كما قام بتقديم مجموعة من السهرات التلفزيونية المنوعة.

المخرج جمعة عبشة يتوسط فتحي العريبي ومحمد نجم (الإنترنت)
المخرج جمعة عبشة يتوسط فتحي العريبي ومحمد نجم (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»

مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفيلم التونسي «ترينو» يشارك بمهرجان «Show Me Shorts» بنيوزيلندا
الفيلم التونسي «ترينو» يشارك بمهرجان «Show Me Shorts» بنيوزيلندا
عملية جراحية للممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا بعد إصابتها بكسر
عملية جراحية للممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا بعد إصابتها بكسر
جان لوك غودار لجأ إلى المساعدة على إنهاء حياته
جان لوك غودار لجأ إلى المساعدة على إنهاء حياته
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
غلين كلوز تعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم «سان سيباستيان» لأسباب «عائلية»
غلين كلوز تعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم «سان سيباستيان» لأسباب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية...
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس ......
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
المزيد
وفاة المخرج التلفزيوني جمعة عبشة
وفاة المخرج التلفزيوني جمعة عبشة...
عبدالمنعم رياض ونوال سمير يحاربان مشاكل الحب في «خطة كيوبيد»
عبدالمنعم رياض ونوال سمير يحاربان مشاكل الحب في «خطة كيوبيد»...
وفاة بطلة «زوربا ذي غريك» اليونانية إيرين باباس
وفاة بطلة «زوربا ذي غريك» اليونانية إيرين باباس...
غلين كلوز تعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم «سان سيباستيان» لأسباب «عائلية»
غلين كلوز تعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم «سان سيباستيان» لأسباب ......
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى
انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط