وفاة المخرج التلفزيوني جمعة عبشة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

تُوفي، صباح الأربعاء، المخرج التلفزيوني جمعة عبشة عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء نومه. ومن المقرر أن يقام العزاء في راس عبيدة.

اشتُهر المخرج الراحل جمعة عبشة بإخراج الأغاني المرئية ومن أشهر من أخرج لهم الفنان جابر عثمان، وأغاني الأطفال، والفنان سالم بن زبيه.

تميز عبشة بإخراج برامج التلفزيون المنوعة منها برنامج «ألوان» لفترة طويلة وهو من إعداد وتقديم الفنان المرحوم عبدالجليل خالد، وكذلك أخرج برنامج «أطيب الأوقات» تقديم عدد من الإذاعيين من أهمهم الراحلة فاطمة الشكري وأحمد انور وفوزي الغويل.

كما قام بتقديم مجموعة من السهرات التلفزيونية المنوعة.

المخرج جمعة عبشة يتوسط فتحي العريبي ومحمد نجم (الإنترنت)