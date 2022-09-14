عبدالمنعم رياض ونوال سمير يحاربان مشاكل الحب في «خطة كيوبيد»

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد الفنان المصري عبدالمنعم رياض لبدء عرضه مسرحيته «خطة كيوبيد»، الخميس، إذ يجري بروفات مكثفة بمشاكة الفنانة نوال سمير وذلك داخل قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في قصر العيني (وسط القاهرة).

وقال عبدالمنعم رياض إن فكرة العرض شجعته للغاية وتُعد تلك المرة الأولى التي يقبل المشاركة في عرض قبل الانتهاء من كتابته، مشيرًا إلى أنه منذ مشاهدته لعرض «ديجافو» رأى تميز مدرسة أحمد فؤاد الإخراجية وأن لديه أفكارًا يريد مناقشتها بشكل كوميدي، مؤكدًا أن الكوميديا التي تقدم هي التي تعيش في أذهان الجمهور وهو النوع الذي يحبه كثيرًا.

وأشار إلى أن «خطة كيوبيد» يناقش مشكلة مهمة وهي العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، معربًا عن سعادته بفريق عمل العرض وحالة الحب والتعاون التي تجمع بينهم.

وأعربت الفنانة نوال سمير عن إعجابها بالعرض منذ قراءة النص وزاد تمسكها به بعد معرفة مشاركة الفنان عبدالمنعم رياض به لأن ذلك خلق لديها روحًا تنافسية مع فنان قدير، كما أنها سعيدة للغاية بفريق العمل، مشيرة إلى أن المخرج أحمد فؤاد لديه طريقة مختلفة في التعامل مع الممثل تجعله يكتشف نفسه من جديد ويبحث عن قدرات جديدة بداخله، موضحة أنها مرعوبة للغاية لصعوبة العرض والشخصية التي تقدمها وكأنها عادت بالزمن لأيام الدراسة.

- الخميس.. انطلاق «خطة كيوبيد» في مسرح السلام بالقاهرة

من جانبه، أكد المخرج أحمد فؤاد أن عبدالمنعم ممثل من العيار الثقيل، يشق طريقه إلى الصفوف الأولى بخطوات مميزة وسريعة، مشيرًا إلى أنه ملتزم بالمواعيد والبروفات كما أن بداخله قدرات تمثيلية هائلة تجعله ينتقل من التراجيديا إلى الكوميديا بخفة ومهارة عالية وكأنه يقوم بعمل مكياج داخلي للشخصية ينعكس على روحه وما يقدمه.

وأشار فؤاد إلى أن نوال سمير تُعد اكتشاف نفسها وكانت مفاجأة له لما تمتلكه من إمكانيات تمثيلية هائلة، مضيفًا أنها تنشر طاقة إيجابية في البروفات كما أنها تمتلك قماشة عريضة من القدرات الفنية يمكن تشكيلها بألوان مختلفة، موضحًا أن لديها مساحات فنية لم تكتشف بعد ستظهر بشكل كبير في «خطة كيوبيد».