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وفاة بطلة «زوربا ذي غريك» اليونانية إيرين باباس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 02:59 مساء
وفاة بطلة «زوربا ذي غريك» اليونانية إيرين باباس
الممثلة اليونانية إيرين باباس مع المخرج البرتغالي مانويل دي أوليفيرا، 4 يونيو 1998 (أ ف ب)
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غيب الموت الممثلة اليونانية إيرين باباس عن عمر ناهز 93 عاما، على ما أفادت، الأربعاء، وزارة الثقافة اليونانية في نعيها الفنانة التي اكتسبت شهرة واسعة بعد مشاركتها في أفلام عالمية أبرزها «ذي غانز أوف نافارون» و«زوربا ذي غريك».

ورأت وزيرة الثقافة لينا ميندوني في بيان أن إيرين باباس «جسدت الجمال اليوناني على الشاشة وعلى المسرح»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية أن باباس (المولودة باسم إيريني ليليكو) توفيت، صباح الأربعاء.

ولم تتوافر معلومات على الفور عن سبب وفاة باباس، لكن وضعها الصحي أصبح دقيقا في الآونة الأخيرة.

وكانت باباس واحدة من أشهر الممثلات اليونانيات في الخارج إلى جانب ميلينا ميركوري، وشاركت في نحو 60 فيلما خلال مسيرتها المهنية التي امتدت ستة عقود.

وأدت باباس أدوار البطولة إلى جانب عدد من أشهر الممثلين كريتشارد بيرتون، وكيرك دوغلاس، وجيمس كاغني، وجون فويت.

وحصلت إيرين باباس على عدد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثلة العام 1961 في مهرجان «برلين السينمائي»، وجائزة الأسد الذهبي في مهرجان «البندقية» العام 2009 عن مجمل مسيرتها الفنية.

وكانت لباباس شهرة واسعة في إيطاليا، حيث درجت على المشاركة في أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

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