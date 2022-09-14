انطلاق مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات مهرجان الثقافة الليبية في نسخته الأولى تحت شعار «الثقافة تجمعنا» الذي تشرف عليه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ويحتضنها قصر الخلد على مدى يومين.

وافتتح المهرجان بمسيرة راجلة من ميدان الجزائر صحبة فرق الفنون الشعبية، وصولا لقصر الخلد.

وتضمنت الفعاليات التي انتظمت بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، وعدد من الوزراء، معرضا للفن التشكيلي، وخُصص جانب منه للخط العربي، وكذا ما يتعلق بفن التصوير الفوتوغرافي.

كما شملت المناشط عروضا رمزية لمنشورات وزارة الثقافة إضافة إلى مساهمة من المركز الثقافي سوق الجمعة.

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واحتوي المهرجان على معرض للتراث الشعبي وما يتعلق بالمأكولات والملابس والأواني التي يستخدمها الليبيون في الماضي، وكذا نموذج للبيت التارقي.

وشمل البرنامج تكريم لنخبة من الرموز والشخصيات الأدبية والفنية والصحفية، ثم اختُتمت فعاليات اليوم الأول بحفل غنائي لمطربين رواد وآخرين من المواهب الشابة.

فرقة الفنون الشعبية أثناء انطلاقها من ميدان الجزائر (بوابة الوسط)

جانب من الحفل الفني (بوابة الوسط)

من فعاليات مهرجان الثقافة الليبية (بوابة الوسط)

جانب من الحفل الفني (بوابة الوسط)

من المعرض (بوابة الوسط)