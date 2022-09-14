جان لوك غودار لجأ إلى المساعدة على إنهاء حياته

القاهرة - بوابة الوسط

لجأ المخرج السينمائي الفرنسي - السويسري جان لوك غودار الذي توفي، الثلاثاء، عن 91 سنة إلى المساعدة على الانتحار، على ما أكد وكيل عائلته لوكالة «فرانس برس».

وأوضح باتريك جانريه أن «غودار استعان بالمساعدة على الإنهاء الطوعي للحياة، وهو إجراء قانوني في سويسرا، نتيجة معاناته (أمراضا عدة تسبب الإعاقة) بحسب ما جاء في تقرير طبي لحالته»، مؤكدا بالتالي المعلومات التي نشرتها جريدة «ليبراسيون».

ويُستعان في سويسرا بأشكال مختلفة من الإجراءات المساعِدة على إنهاء الحياة، من بينها القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار التي تشكل أشهر الممارسات المستخدمة ويُسمح بها في حالات معينة مع أنّها لا تخضع لأي قانون واضح.

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ومن حيث المبدأ، يُعاقب بالسجن لخمس سنوات أو أكثر أو يُغرّم ماليا أي شخص يساعد «بدافع أناني» فردا آخر على الانتحار من خلال توفير مادة قاتلة له مثلا.

ورغم ذلك، توفر منظمات من بينها «إكزيت» المساعدة على الانتحار ضمن ما يسمح به القانون وطالما لم يُنسب لها إقدامها على هذا الإجراء لدوافع أنانية.