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عملية جراحية للممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا بعد إصابتها بكسر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 04:32 مساء
عملية جراحية للممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا بعد إصابتها بكسر
الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال احتفالها بعيد ميلادها التسعين، 4 يوليو 2017 (أ ف ب)
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أصيبت الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا (95 عاما) والمرشحة للانتخابات التشريعية المقررة في 25 سبتمبر الجاري، بكسر في عظم الفخذ جراء سقوطها، وأجريت لها عملية جراحية ناجحة في روما، الإثنين، بحسب أفاد محاميها وكالة «فرانس برس».

وسقطت الممثلة السابقة التي اكتسبت شهرتها بعد فيلم «فانفان لا توليب» للمخرج الفرنسي كريستيان جاك العام 1952 في منزلها بروما، الأحد، مما استدعى إدخالها المستشفى.

وقال محاميها أنطونيو إنغرويا، مساء الإثنين، إن «العملية سارت على ما يرام وتكللت بالنجاح التام»، مشيرا إلى أن لولوبريجيدا «كانت مستيقظة وهي الآن تحت المراقبة».

وترشحت جينا لولوبريجيدا لانتخابات مجلس الشيوخ على قائمة «إيطاليا ذات السيادة والشعبية» التي تتوقع استطلاعات الرأي ألا يتجاوز نسبة الأصوات التي ستحصل عليها عتبة 3 في المئة اللازمة لكي تتمكن من الحصول على مقاعد.

التصوير الفوتوغرافي
ومن أبرز ما تدعو إليه القائمة التي تضم خصوصا الحزب الشيوعي و«الوطن الاشتراكي» انسحاب إيطاليا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ووقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ورفع العقوبات عن روسيا، وتعارض إلزامية التطعيم.

وكانت جينا لولوبريجيدا التي ولدت في 4 يوليو 1927 في قرية سوبياكو الصغيرة في منطقة أبروتسو الجبلية بوسط إيطاليا لعائلة متواضعة، استقرت لاحقا في روما وشاركت في أفلام مع أهم الممثلين كفرانك سيناترا وشون كونري ومارتشيلو ماستروياني وهمفري بوغارت.

وبعد مسيرتها السينمائية الحافلة في الولايات المتحدة حتى العام 1962، عادت إلى إيطاليا، وبات حضورها السينمائي والتلفزيوني بعد ذلك ظرفيا، وعاودت إلى نشاطها الفني الأساسي في التصوير الفوتوغرافي ثم النحت الذي تفرغت له بالكامل في مطلع الثمانينيات.

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