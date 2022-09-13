الفيلم التونسي «ترينو» يشارك بمهرجان «Show Me Shorts» بنيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك الفيلم التونسي القصير «ترينو» للمخرج نجيب كثير في مهرجان «Show Me Shorts» السينمائي بنيوزيلندا (من 7 وحتى 30 أكتوبر)، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يُعد أحد المهرجانات المؤهلة لجوائز «الأوسكار».

ويحكي الفيلم قصة طفل صغير يهرب من جسده الفاشل وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه التي شكلها من مجلات تحضرها له أمه؛ ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فيتخذ الأم والابن خطوة مهمة قد تغير حياتهما.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان «لوس أنجليس السينمائي الدولي»، إذ شارك في الاختيارات الرسمية بمسابقة الأفلام القصيرة، كما نافس في مهرجان «DOKUFEST الدولي» للأفلام الوثائقية.

فيلم «ترينو» من تأليف وإخراج نجيب كثير، ويشارك في بطولته محمد قريع، ماكس بيمبرتون، كوثر الذوادي، وإلينور كرو.

نجيب كثير مخرج وسيناريست وموسيقي تونسي يعيش في لندن، درس الموسيقى وهندسة الصوت في جامعة «ويست» لندن العام 2011، ثم تشعب لدراسة التصوير السينمائي، ويعمل حاليا على تطوير أول أفلامه الروائية.