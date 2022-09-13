Atwasat

«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة «Europa Cinemas»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 03:05 مساء
«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة «Europa Cinemas»
مشهد من فيلم «حديد نحاس بطاريات» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلنت شبكة «Europa Cinemas» فوز الفيلم اللبناني «حديد نحاس بطاريات» للمخرج وسام شرف، بجائزة أفضل فيلم أوروبي بالمسابقة، وهو ما يتيح له أن يحمل علامة الشبكة ويستفيد بالدعم الترويجي وفرص عرض مميزة في سلاسل دور العرض التابعة للشبكة، وذلك خلال ختام مسابقة «جروناتي ديل أوتوري» التي أقيمت على هامش مهرجان «البندقية السينمائي».

وفي حيثيات الاختيار قالت لجنة تحكيم الشبكة «الفيلم ممتع، أصيل جدا، ويدفع للتفاؤل بشكل غير متوقع».

وأضافت لجنة تحكيم الشبكة في حيثياتها «تواجهنا جميعا عديد الموضوعات التراجيدية، مثل الحرب واللاجئين والتهريب عبر الحدود، لكن شرف قدم قصة حب تحمل عناصر خيالية قوية. هناك لمسات حانية، راحة سببها الابتعاد عن الوعظ، وبعض اللحظات السوداوية المرحة.

الفيلم يمنح مشاهديه أملا قويا ينبع من الشجاعة، ولدينا شعور قوي بأنه سيثير الإعجاب لأبعد من نطاق جمهور أفلام الآرت هاوس الفنية بأنحاء أوروبا».

أحد الناجين
وكان «حديد نحاس بطاريات» هو فيلم الافتتاح بالنسخة الـ19 من مسابقة جورناتي ديل أوتوري، حيث عبر الجمهور عن إعجابه بالفيلم، كما حصد الفيلم تقييمات نقدية إيجابية.

وشبكة «Europa Cinemas» هي مبادرة تكونت العام 1992 بدعم من 30 سلسلة دور عرض أوروبية، وحاليا توسعت الشبكة لتضم أكثر من 3000 شاشة عرض عبر 739 مدينة في 42 دولة بأنحاء العالم، ومنذ 2010 تقدم الشبكة جائزتها في مسابقة جورناتي ديل أوتوري، ويُعد وسام شرف هو أول مخرج عربي ينال فيلمه هذه الجائزة.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد، اللاجئ السوري وأحد الناجين من الحرب، والذي يجوب شوارع بيروت باحثا عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها، ويظن أنه سيعثر على الحب مع مهدية الفتاة ذات الأصول الإثيوبية، ولكن الحب في هذه المدينة يبدو مستحيلا؛ فهل يتمكن هذان اللاجئان الرومانسيان من العثور على الطريق للحرية؛ في الوقت الذي يتأثر فيه أحمد بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن.

الفيلم من إخراج وسام شرف يشاركه التأليف هالة دباجي ومارييت ديسير، وبطولة كلارا كوتور وزياد جلاد ورفعت طربيه ودارينا الجندي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني

اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيلم رعب ينتزع صدارة شباك التذاكر في أميركا
فيلم رعب ينتزع صدارة شباك التذاكر في أميركا
«شمعة» يمثل ليبيا في مهرجان السينما الأورو- أفريقية
«شمعة» يمثل ليبيا في مهرجان السينما الأورو- أفريقية
الموت يغيب المصور الأميركي وليام كلاين عن 96 عاما
الموت يغيب المصور الأميركي وليام كلاين عن 96 عاما
«ساكسيشن» و«سكويد غايم» يحصدان أبرز جوائز «إيمي»
«ساكسيشن» و«سكويد غايم» يحصدان أبرز جوائز «إيمي»
«ذي فايبلمانز» عن خلافات والدَي سبيلبرغ وتعرضه للتنمر
«ذي فايبلمانز» عن خلافات والدَي سبيلبرغ وتعرضه للتنمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية...
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس ......
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» ......
المزيد
«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة «Europa Cinemas»
«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة «Europa Cinemas»...
وفاة عازف موسيقى الجاز رامزي لويس عن 87 عاما
وفاة عازف موسيقى الجاز رامزي لويس عن 87 عاما...
وفاة المخرج السينمائي جان لوك غودار عن 91 عاما
وفاة المخرج السينمائي جان لوك غودار عن 91 عاما...
«ذي فايبلمانز» عن خلافات والدَي سبيلبرغ وتعرضه للتنمر
«ذي فايبلمانز» عن خلافات والدَي سبيلبرغ وتعرضه للتنمر...
«ساكسيشن» و«سكويد غايم» يحصدان أبرز جوائز «إيمي»
«ساكسيشن» و«سكويد غايم» يحصدان أبرز جوائز «إيمي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط