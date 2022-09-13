«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة «Europa Cinemas»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شبكة «Europa Cinemas» فوز الفيلم اللبناني «حديد نحاس بطاريات» للمخرج وسام شرف، بجائزة أفضل فيلم أوروبي بالمسابقة، وهو ما يتيح له أن يحمل علامة الشبكة ويستفيد بالدعم الترويجي وفرص عرض مميزة في سلاسل دور العرض التابعة للشبكة، وذلك خلال ختام مسابقة «جروناتي ديل أوتوري» التي أقيمت على هامش مهرجان «البندقية السينمائي».

وفي حيثيات الاختيار قالت لجنة تحكيم الشبكة «الفيلم ممتع، أصيل جدا، ويدفع للتفاؤل بشكل غير متوقع».

وأضافت لجنة تحكيم الشبكة في حيثياتها «تواجهنا جميعا عديد الموضوعات التراجيدية، مثل الحرب واللاجئين والتهريب عبر الحدود، لكن شرف قدم قصة حب تحمل عناصر خيالية قوية. هناك لمسات حانية، راحة سببها الابتعاد عن الوعظ، وبعض اللحظات السوداوية المرحة.

الفيلم يمنح مشاهديه أملا قويا ينبع من الشجاعة، ولدينا شعور قوي بأنه سيثير الإعجاب لأبعد من نطاق جمهور أفلام الآرت هاوس الفنية بأنحاء أوروبا».

أحد الناجين

وكان «حديد نحاس بطاريات» هو فيلم الافتتاح بالنسخة الـ19 من مسابقة جورناتي ديل أوتوري، حيث عبر الجمهور عن إعجابه بالفيلم، كما حصد الفيلم تقييمات نقدية إيجابية.

وشبكة «Europa Cinemas» هي مبادرة تكونت العام 1992 بدعم من 30 سلسلة دور عرض أوروبية، وحاليا توسعت الشبكة لتضم أكثر من 3000 شاشة عرض عبر 739 مدينة في 42 دولة بأنحاء العالم، ومنذ 2010 تقدم الشبكة جائزتها في مسابقة جورناتي ديل أوتوري، ويُعد وسام شرف هو أول مخرج عربي ينال فيلمه هذه الجائزة.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد، اللاجئ السوري وأحد الناجين من الحرب، والذي يجوب شوارع بيروت باحثا عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها، ويظن أنه سيعثر على الحب مع مهدية الفتاة ذات الأصول الإثيوبية، ولكن الحب في هذه المدينة يبدو مستحيلا؛ فهل يتمكن هذان اللاجئان الرومانسيان من العثور على الطريق للحرية؛ في الوقت الذي يتأثر فيه أحمد بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن.

الفيلم من إخراج وسام شرف يشاركه التأليف هالة دباجي ومارييت ديسير، وبطولة كلارا كوتور وزياد جلاد ورفعت طربيه ودارينا الجندي.