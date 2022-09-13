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«ذي فايبلمانز» عن خلافات والدَي سبيلبرغ وتعرضه للتنمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 12:50 مساء
«ذي فايبلمانز» عن خلافات والدَي سبيلبرغ وتعرضه للتنمر
ستيفن سبيلبرغ لدى وصوله إلى العرض الأول لفيلمه «ذي فايبلمانز» ضمن «تورنتو»، 10 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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يسلط المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ الكاميرا على طفولته الخاصة التي تأرجحت بين خلافات والديه وتعرضه للتنمر المعادي للسامية، في فيلم «ذي فايبلمانز» الذي أقيم عرضه الأول خلال مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي».

ويُعتبر سبيلبرغ البالغ 75 عاما أحد أبرز المخرجين الأحياء في هوليوود، وفي رصيده أفلام مهمة طبعت الفن السابع على غرار «جوز/الفك المفترس» و«إي تي»، وفق «فرانس برس».

ويستند «ذي فايبلمانز» على طفولة سبيلبرغ في ولاية أريزونا وعبوره إلى سن الرشد، ويغوص في أسرار عائلة رجل شاب يهوى السينما. وتولى أدوار البطولة في الفيلم الممثلان بول دانو وسيث روغن وزميلتهما ميشيل ويليامز.

وأوضح سبيلبرغ أمام جمهور متحمس خلال العرض الذي أقيم ضمن أكبر ملتقى للفن السابع في أميركا الشمالية، أنه أراد منذ مدة طويلة أن يصور فيلما شخصيا جدا، لكن «الخوف» الذي أثارته جائحة كورونا كان في نهاية المطاف الحافز للإقدام على هذه الخطوة.

وقال سبيلبرغ بعد العرض «لا أظن أن أي شخص كان يعرف في مارس أو أبريل 2020 ما سيكون مصير الفن والحياة ولو بعد سنة واحدة». وأضاف: «كل ما في الأمر أنني فكرت بما أحتاج فعلا لتوضيحه أو البوح به عن أمي وأبي وشقيقاتي إذا كنت سأترك شيئا ورائي». وتابع أنه لم يكن أمام معادلة «الآن أو أبدا»، ولكن أمام خيار يشبهها «تقريبا».

وتبدو أوجه الشبه واضحة بين حياة سبيلبرغ الفعلية وتلك التي عاشها مع عائلة سامي فايبلمان، وهو الشخصية الرئيسية في هذا الفيلم القريب من السيرة الذاتية.

التنمر مجرد جانب
تماما مثل سبيلبرغ، انتقلت عائلة فايبلمان من نيوجيرزي إلى أريزونا واستقرت في كاليفورنيا، حيث عشق سامي السينما، وعمل على إتقان هوايته بمساعدة أصدقائه مبتكرا تقنيات خاصة بالكاميرا.

واسترجع سبيلبرغ شريط ذكرياته، قائلا «كنت أستخدم الغراء واللعاب لمحاولة التوصل إلى تثبيت الأشياء بعضها مع بعض». ويستعيد الفيلم أفلاما عدة صورها عندما كان مراهقا.

وشرح المخرج المخضرم أنه فعل في هذا الفيلم «كل العمل الذي يحصل في الكواليس، بشكل أفضل بكثير مما فعل في الأفلام بصيغة 8 ملم» التي صورها.

ولا يخفي الفيلم مشاكل سامي في المنزل، كتلك التي واجهتها علاقة والديه اللذين يجسد دوريهما كل من ميشيل ويليامز وبول دانو، مع أن السينما شكلت للشاب الشغوف بالكاميرا مصدر راحة وهروب من الواقع.

كذلك يُظهر سبيلبرغ في فيلمه ما كان يتعرض له من تنمر معادٍ للسامية من تلميذين زاملاه في مدرسته الثانوية في كاليفورنيا. وأوضح سبيلبرغ أنه شاء أن يتناول في عمله هذه الحوادث الحقيقية ولكن من دون إبرازها في الواجهة.

ووصف التنمر بأنه مجرد جانب صغير «من حياته». وقال «معاداة السامية هي أحد جوانب حياتي ولكنها لم تطغَ عليها». ونفى سبيلبرغ تقارير صحفية عن أن هذا الفيلم هو الأخير له.

ليست النهاية
وأكد سبيلبرغ أن هذا الفيلم لا يعود إلى كونه قرر «التقاعد»، مؤكدا «لا تصدقوا كل هذا الكلام». ولفت قبل العرض إلى أن «ذي فايبلمانز» هو أول فيلم له يشارك في مهرجان سينمائي، ما يشكل إنجازا للمهرجان الكندي.

ودرجَ مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي» على استقطاب حشود من هواة السينما لحضور أبرز العروض الأولى، لكن التأثير السلبي لجائحة «كوفيد-19» كان كبيرا عليه، وهو يعول تاليا على هذه الدورة لاستعادة هالته الكاملة.

ويتوقَع أن يشهد المهرجان الذي بدأ، الخميس، ويُختَتَم في 18 سبتمبر الحالي حضور عدد من النجوم على سجادته الحمراء.

ومن بين هؤلاء الممثلة جنيفر لورانس التي جذب فيلمها «كوزواي» هواة السينما، السبت. ويتمحور الفيلم على محاربة سابقة تحاول الانخراط مجددا في الحياة المدنية في نيو أورلينز.

وفي البرنامج أيضا عرض لفيلم التشويق «غلاس أونيون: إيه نايفز آوت ميستري» للمخرج ريان جونسون من إنتاج «نتفليكس» ويتولى فيه دانيال كريغ مجددا دور المحقق الخاص، وإلى جانبه مجموعة من الممثلين البارزين كإدوارد نورتون وإيثان هوك وجادا بينكيت سميث.

ولا يمنح المهرجان الكندي جوائز على غرار السعفة الذهبية في مهرجان «كان» أو الدب الذهبي في مهرجان «برلين»، بل يكتفي بمنح جائزة الجمهور، وغالبا ما يوفر لمحة عن الترجيحات لجوائز هوليوود في فصل الشتاء.

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