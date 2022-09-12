«شمعة» يمثل ليبيا في مهرجان السينما الأورو- أفريقية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

تنطلق في مدينة تيزنيت المغربية، خلال الفترة ما بين 21 و23 أكتوبر، الدورة الثالثة للمهرجان السينمائي الأوروـ أفريقي، تحت شعار «نوليود.. النموذج الإبداعي للصناعة السينمائية في أفريقيا».

ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 16 فيلمًا سينمائيًا، من 13 دولة، من بينها ليبيا بفيلم «الشمعة»، للمخرج فرج الشطشاط .

و«شمعة» من تأليف وإخراج فرج الشطشاط، وبطولة الفنان جمال الفريخ، وصوِّر بمدينة طبرق.

- «شمعة».. فيلم قصير للمخرج فرج الشطشاط

وقال المخرج فرج الشطشاط لـ«بوابة الوسط»، الإثنين: «الفيلم هو نافذة على مراحل عديدة عاشها المواطن الليبي من خلال عرض سينمائي في مناطق أقرب للعمق».

وقال الفنان جمال الفريخ لـ«بوابة الوسط» إن «أحداث الفيلم تدور حول شخص فقد عائلته تحت أنقاض البيت في الحرب، والفيلم في غرفة واحدة مليئة بالصور لأشخاص وأماكن مختلفة تدور حولهم الأحداث، وأثناء مشاهدة التلفاز ينقطع التيار الكهربائي فيوقد شمعة، ويتحرك في اتجاه الصور ليتقمصها واحدة تلو الأخرى، إلى أن يعود التيار الكهربائي».

ملصق دعائي للفيلم «شمعة» (الوسط)

المخرج فرج الشطشاط. (بوابة الوسط)

الفنان جمال الفريخ (تصوير: أحمد العريبي)