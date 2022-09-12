هشام خرما ونوران أبوطالب على مسرح الماركيه 23 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد الموسيقار هشام خرما والمطربة نوران أبوطالب لإحياء أحدث حفلاتهما الموسيقية على مسرح الماركيه، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 23 سبتمبر.

ويجتمع خرما ونوران للمرة الأولى في سهرة غنائية واحدة في مستهل موسم حفلات مهرجان «Non Stop Music» الذي يحتضنه مسرح الماركيه، ويشهد سلسلة حفلات شهرية حتى نهاية العام الجاري، وفقا لبيان.

ومن المقرر أن تقدم نوران لجمهورها عدد من أشهر أغنياتها مثل «يا غالي» و«فوازير»، وتغني لمنير «شبابيك» ومقتطفات من روائع فيروز، في حين يمتع خرما الحضور بوجبة موسيقية دسمة من أبرز مقطوعاته ومؤلفاته مثل «مراكش» و«اليقين» و«كويست» في تجربة مميزة للموسيقى الحية الإلكترونية والشرقية.

ويفتتح بذلك خرما ونوران بحفلهما المشترك الموسم الجديد لمهرجان «Non Stop Music» الذي يجمع توليفة منوعة من الحفلات الغنائية من بينها فرقتا «بلاك تيما» و«كايرو ستيبس العالمية، بعد نجاح بداية الموسم الصيفي بحفل «مسار إجباري» و«وسط البلد» في مايو الماضي.