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«skeleton crowd» السعودية تطرح ألبومها «MOLLY CRAPTON»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 03:18 مساء
«skeleton crowd» السعودية تطرح ألبومها «MOLLY CRAPTON»
الألبوم بالكامل من كلمات وألحان فارس الصبياني وعبدالملك زبيلة (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت فرقة الروك السعودية الشبابية «skeleton crowd» ألبوما غنائيا جديدا بعنوان «MOLLY CRAPTON»، عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، والقناة الرسمية للفرقة بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

يتكون الألبوم الجديد من عشر أغنيات تتمحور حول الصراعات الداخلية للشباب، ومحاولات التعامل والتعبير عنها بشفافية، بصورة مختلفة دون غرس سرد واحد بهدف خلق حوار مع المستمع، وفقا لبيان.

والألبوم بالكامل من كلمات وألحان فارس الصبياني وعبدالملك زبيلة، أعضاء الفريق، حيث بدأ التحضير لذلك الألبوم منذ العام 2017، وطرح مجموعة من أغانيه على فترات وصولا إلى نهاية صيف العام 2022 ليخرج بهذا الشكل النهائي.

أسلوب الرواية
يقول فارس الصبياني: «الهدف من طرح الألبوم كان تأليف مجموعة من الأغاني التي تصب في سرد قصصي واحد، وأفضل وسيلة يمكن أن تقدم لنا هذا النوع هو جمع تلك الأغاني كلها في ألبوم غنائي واحد، مع ذلك كان يوجد تخوف من الفكرة، فقمنا بإجراء تجربة طرح أغاني منفردة على فترات ثم تم تجميعها لتشكيل تجربة استماعية موحدة».

وأضاف عبدالملك زبيلة: «اختيارنا للغة الإنجليزية لتكون لغة أغاني الألبوم كان أمر ضروري، لأن لغة الكتابة تأثر على أسلوب الرواية والتلقي، وفي حال كان تغيير اللغة يخدم الأغنية، فبالتأكيد كان لابد أن تكون الكتابة باللغة المناسبة».

يشار إلى أن «skeleton crowd» هي فرقة روك بديل من جدة السعودية، وتتألف من فارس الصبياني وعبدالملك زبيلة، وطرحت مجموعة كبيرة من الأغاني المنفردة قبل الألبوم، ومن ضمنها «To the Moon and Back» و«Pages for Sale».

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