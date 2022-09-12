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الخميس.. انطلاق «خطة كيوبيد» في مسرح السلام بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 02:32 مساء
الخميس.. انطلاق «خطة كيوبيد» في مسرح السلام بالقاهرة
كريم الحسيني على بوستر العرض المسرحي «خطة كيوبيد» (خاص لـ بوابة الوسط)
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ينطلق العرض المسرحي «خطة كيوبيد» من إخراج أحمد فؤاد، الخميس، بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع القصر العيني (وسط القاهرة).

وقال الفنان كريم الحسيني، إن «خطة كيوبيد» بمثابة ورشة، حيث يتم تقديم شخصيات مختلفة به، كما أن الكوميديا في العرض تعتمد على الموقف وليس «الإفيه»، وفقا لبيان.

وأشار إلى أن هناك علاقة صداقة تجمعه بين أحمد فؤاد، وعبدالله الشاعر كاتب العرض منذ عدة سنوات، وأنه كان يرغب بشدة في التعاون معهما في عرض ولكن كان فؤاد ينتظر أن يأتي العرض المناسب له، مضيفا أنه بمجرد معرفته الأبطال المشاركين في العرض معه تمسك أكثر بـ«خطة كيوبيد».

ووصفت الفنانة أمنية حسن العرض بأنه «خطة عظيمة» تبحث عن طرق التوافق بين الرجل والمرأة المقبلين على الزواج لتخطي المشاكل التي تحدث بينهما والوصول إلى بر الأمان في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما والرومانسية، معربة عن سعادتها بالعرض وفريق العمل وأنها كانت تنتظر فرصة للعمل مع فؤاد لأنه مخرج مميز وله رؤية، موضحة أن لها تجارب كوميدية سابقة على مسرح عين شمس حيث قدمت العديد من العروض عليه منذ العام 2006، ولكن «خطة كيوبيد» مختلف ومرهق للغاية فهو يعتمد على التمثيل والغناء والحركة فهو تجربة ثرية جدا.

فرصة مناسبة
من جانبه أكد المخرج أحمد فؤاد أن كريم الحسيني فنان مميز منذ طفولته، مشيرا إلى أنهما كانا ينتظران فرصة للعمل معا منذ فترة طويلة حتى جاء عرض «خطة كيوبيد» ووجد أن كريم مناسب للدور الذي يعتمد على القبول في المقام الأول وهو أمر يتمتع به كريم، مضيفا أن كريم يتمتع بإمكانيات كثيرة منها الغناء فهو ممثل شامل ومجتهد يتمكن من تقديم مختلف الألوان بسهولة وتميز.

وأعرب فؤاد عن سعادته بالعمل مع أمنية حسن، قائلا: «أنا من المعجبين بها منذ عشر سنوات كمطربة وتجمعنا صداقة منذ ذلك الوقت تقريبا»، مشيرا إلى أن أمنية مجتهدة وتسعى للتميز والتعلم وكان ذلك واضحا خلال دراستها في معهد فنون مسرحية فهي ترغب أن تصبح ممثلة شاملة تقدم كافة الأدوار وهو ما يبحث عنه أي مخرج في الفنان الذي يعمل معه.

أمنية حسن على بوستر العرض المسرحي «خطة كيوبيد» (خاص لـ بوابة الوسط)
أمنية حسن على بوستر العرض المسرحي «خطة كيوبيد» (خاص لـ بوابة الوسط)
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