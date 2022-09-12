وفاة المخرج السينمائي السويسري آلان تانير عن 92 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، الأحد، عن عمر يناهز 92 عاما المخرج السويسري آلان تانير، على ما أعلنت الجمعية التي تحمل اسم الراحل الذي عُرف بغزارة إنتاجه وكان أحد رواد حركة الموجة السينمائية الجديدة في سويسرا.

وأصدرت الجمعية بيانا «بالتنسيق مع عائلة» تانير، ذكرت فيه بأن الراحل «كان يتمتع بتقدير دولي» و«كان من الشخصيات البارزة» في الفن السابع ببلاده «وأحد رواد السينما السويسرية الجديدة في سبعينات القرن العشرين مع زملائه ميشال سوتير وكلود غوريتا وجان لوي روا وجان جاك لاغرانج»، وفق «فرانس برس».

وكانت «مجموعة الخمسة» هذه وراء تَجَدُد السينما السويسرية التي عكست التوجهات الاحتجاجية وغير التقليدية في تلك الحقبة.

وكان «شارل، مور أو فيف» العام 1969 أول فيلم روائي طويل للمخرج آلان تانير الذي بدأ مسيرته المهنية في أواخر الخمسينات وعاصر الموجة الجديدة في فرنسا، وشكل هذا العمل باكورة السينما الملتزمة سياسيا في سويسرا.

وتناول الفيلم الذي تزامن مع حقبة الاحتجاجات الطالبية في فرنسا، قصة رجل أعمال قرر التخلي عن ترف الرأسمالية التقليدية ليعيش حياة على هامش المجتمع. وفاز الشريط بالجائزة الأولى لمهرجان «لوكارنو السينمائي».

ومن أشهر أفلام تانير التي تجاوز عددها العشرين «لا سالاماندر» و«ليزانيه لوميير» الحائز جائزة لجنة التحكيم الكبرى الخاصة في مهرجان «كان السينمائي» العام 1981، وكذلك «دان لا فيل بلانش».