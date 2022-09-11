محمد رجاء: «الليلة واللي فيها» واقعي.. وزينة الاختيار الأمثل

القاهرة - بوابة الوسط

كشف السيناريست المصري محمد رجاء، سبب طرحه فكرة مسلسل «الليلة واللي فيها» في الوقت الحالي، موضحًا أن الفكرة موجودة منذ العام 2014 دون أن تنفذ حتى تواصل معه المخرج هاني خليفة وطلب فكرة مناسبة للفنانة زينة.

وأضاف: «الفكرة ليست جريئة ولكنها واقعية، فعند ذهابك لطبيب نفسي أنت تحكي تفاصيل خاصة، ومن الممكن أن تكون مخجلة، ومن هنا ربما تأتي الجرأة»، وفقًا لبيان.

وعن سر الكيميا بينه وبين المخرج هاني خليفة، قال: «هناك أرضية مشتركة بيننا تسهل التفاهم، فالأعمال التي تعاونت معه فيها مثل مسلسل (الحساب يجمع) و(فوق مستوى الشبهات)، كانت من أفكار زملاء آخرين، وهاني لم يصل معهم لحل، وجاءني كي أعيد كتابتها من جديد، كما أنتظر فيلم (القاهرة مكة) وهو تعاوني الرابع مع خليفة».

وحافظ «الليلة واللي فيها» على صدارته لقائمة الأفضل والأعلى مشاهدة على منصة «شاهد» في مصر، وذلك بعد عرض الحلقة الرابعة من العمل.

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل أحداثًا مثيرة، حيث استطاعت رشا (زينة) إقناع سلفتها مي (آلاء سنان)، بأن لا تتحدث عن ما شاهدته داخل الحمام، وأن الجثة الموجودة لشخص جاء صدفة وتوفي وفاة طبيعية، وبالفعل تغادر «مي» المنزل مع زوجها ويخرج «أيمن» - زوج رشا معهما ( محمد شاهين)، فيما تبدأ «رشا» في التفكير بالتخلص من جثة حاتم، (أبيوسف)، وتتوالى الأحداث.

مسلسل «الليلة واللي فيها» مكون من 6 حلقات، وهو من بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة في أول تعاون يجمعه بزينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.