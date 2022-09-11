الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو جديد

القاهرة - بوابة الوسط

يزور المطرب الجزائري الشاب مامي القاهرة خلال الأسابيع المقبلة للاتفاق على دويتو غنائي مع أحد نجوم الغناء بمصر.

وأشار مامي إلى أن زيارته تأتي ضمن جولة عربية استعدادًا لإحياء عدة حفلات غنائية في عديد الدول العربية، وفقًا لبيان.

وأضاف المطرب الجزائري أنه يسعى للعودة لجمهوره بمجموعة كبيرة من الأغاني، بالإضافة إلى التعاقد على عدة حفلات غنائية في الدول العربية، مؤكدًا أنه يشعر باشتياق شديد للقائه جمهوره، وأن هناك مشروعات غنائية بدأ التحضير لها بالفعل، وسوف يتم إعلان كل التفاصيل في وقت لاحق.

ومن جانبه أعلن المخرج الكويتي يعقوب المهنا الاتفاق مع نجم الراي الجزائري الشاب مامي، على تقديم عديد المشروعات الفنية في مصر والدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وقال المهنا إن الشاب مامي يسعى للعودة بقوة وإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في مصر والكويت والإمارات والسعودية، وعديد الدول العربية، بالإضافة إلى تقديم عديد الأغاني المنفردة.

وأشار المهنا إلى أن مامي ينوي أيضًا تقديم دويتو غنائي سوف يتم إعلان اسم النجم المقرر أن يشاركه هذا العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.