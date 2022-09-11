Atwasat

الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو جديد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 01:22 مساء
الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو جديد
المطرب الجزائري الشاب مامي (الإنترنت)
alwasat radio

يزور المطرب الجزائري الشاب مامي القاهرة خلال الأسابيع المقبلة للاتفاق على دويتو غنائي مع أحد نجوم الغناء بمصر.

وأشار مامي إلى أن زيارته تأتي ضمن جولة عربية استعدادًا لإحياء عدة حفلات غنائية في عديد الدول العربية، وفقًا لبيان.

وأضاف المطرب الجزائري أنه يسعى للعودة لجمهوره بمجموعة كبيرة من الأغاني، بالإضافة إلى التعاقد على عدة حفلات غنائية في الدول العربية، مؤكدًا أنه يشعر باشتياق شديد للقائه جمهوره، وأن هناك مشروعات غنائية بدأ التحضير لها بالفعل، وسوف يتم إعلان كل التفاصيل في وقت لاحق.

ومن جانبه أعلن المخرج الكويتي يعقوب المهنا الاتفاق مع نجم الراي الجزائري الشاب مامي، على تقديم عديد المشروعات الفنية في مصر والدول العربية خلال الفترة المقبلة.
وقال المهنا إن الشاب مامي يسعى للعودة بقوة وإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في مصر والكويت والإمارات والسعودية، وعديد الدول العربية، بالإضافة إلى تقديم عديد الأغاني المنفردة.

وأشار المهنا إلى أن مامي ينوي أيضًا تقديم دويتو غنائي سوف يتم إعلان اسم النجم المقرر أن يشاركه هذا العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية

جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر

لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي

هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة...
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في ...
بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير

بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات

القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر

قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر
وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوبية آنا دي أرماس تفوز بجائزة «هوليوود الجديدة»
الكوبية آنا دي أرماس تفوز بجائزة «هوليوود الجديدة»
عرض «ذي لوست كينغ» في مهرجان تورونتو السينمائي
عرض «ذي لوست كينغ» في مهرجان تورونتو السينمائي
«الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية لوثائقي عن أزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة
«الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية لوثائقي عن أزمة الأفيونيات في ...
تعليق تصوير مسلسل «ذي كراون» عقب وفاة الملكة
تعليق تصوير مسلسل «ذي كراون» عقب وفاة الملكة
تفاصيل جوائز مهرجان «البندقية السينمائي»
تفاصيل جوائز مهرجان «البندقية السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول...
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»...
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية...
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه...
المزيد
محمد رجاء: «الليلة واللي فيها» واقعي.. وزينة الاختيار الأمثل
محمد رجاء: «الليلة واللي فيها» واقعي.. وزينة الاختيار الأمثل...
الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو جديد
الشاب مامي يزور القاهرة للاتفاق على دويتو جديد...
نورالدين سعيد يحاضر عن «جمالية اللقطة في الواقعية الجديدة»
نورالدين سعيد يحاضر عن «جمالية اللقطة في الواقعية الجديدة»...
تفاصيل جوائز مهرجان «البندقية السينمائي»
تفاصيل جوائز مهرجان «البندقية السينمائي»...
تعليق تصوير مسلسل «ذي كراون» عقب وفاة الملكة
تعليق تصوير مسلسل «ذي كراون» عقب وفاة الملكة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط