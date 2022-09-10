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مراقبة شحات تستجيب لبلاغ بظهور موقع أثري في وادي درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 01:18 مساء
مراقبة شحات تستجيب لبلاغ بظهور موقع أثري في وادي درنة
فريق من مراقبة آثار شحات في منطقة وادي درنة بعد ظهور موقع أثري يعيق حركة الشلال (لقطةة مثبتة من فيديو/ فيسبوك)
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استجابت مراقبة آثار شحات لبلاغ عن ظهور موقع أثري في مكان انهيار جزء من جبل بمنطقة وادي درنة (الشلال).

وقالت المراقبة عبر صفحتها في «فيسبوك» إن فريقًا متخصصًا انتقل «على الفور إلى الموقع، ضم كلًا من مراقب آثار شحات المكلف انيس بوعجايب، ويرياض صداقه مدير مكتب آثار درنة، والباحث يونس الكواش، والمرمم عبدالكريم العبد، والمرمم فرج ابريك».

واكتشف الفريق أن الموقع عبارة عن معلقة بجبل، وهذه المعلقات - أو كما يسميها البعض كهف - مرتفع عن سطح الأرض، حيث تكثر في مدينة درنة هذه المعلقات.

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وتابع المنشور: «كان (الموقع) ظاهرًا للعيان على شكل كهف، ولكن بعد الانهيار اتضحت معالمه الداخلية وهي عبارة عن عدد من الكوات، التي تشتهر بها المعلقات، كما تسبب الانهيار في سد المياه المتجهة إلى الشلال مما تسبب بارتفاع منسوب المياه، ويصعب المرور إلى المكان وكذلك تسبب ذلك في جفاف الشلال تماما».

وأرفق المنشور بفيديو مصور للموقع، مصحوبًا بتعليق صوتي يقول إن الكهوف المكتشفة ربما كانت تستخدم قديمًا في أغراض التخزين أو السكن، موضحًا أن سبب الانهيار يعود إلى طبيعة الجبل الطينية، وهو ما أدى إلى إغلاق عين وادي درنة وبالتالي جفاف المياه.

فريق من مراقبة آثار شحات في منطقة وادي درنة بعد ظهور موقع أثري يعيق حركة الشلال (لقطةة مثبتة من فيديو/ فيسبوك)
فريق من مراقبة آثار شحات في منطقة وادي درنة بعد ظهور موقع أثري يعيق حركة الشلال (لقطةة مثبتة من فيديو/ فيسبوك)
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